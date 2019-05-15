Бюджет Гагаузии выделил деньги на поддержку школ в автономии

Не как во всей Молдове — пока в стране из-за малого числа учащихся ликвидируют школы, в Гагаузии выделяют на их содержание дополнительные средства.

КИШИНЕВ, 14 мая — Sputnik. Решением Исполкома Гагаузии на содержание малокомплектных школ из бюджета автономии выделены дополнительные средства.

Деньги пойдут на покрытие дефицита бюджетных средств в фонде заработной платы, который возник в гимназиях сел Буджак, Ферапонтьевка и Котовское.

В гимназии села Буджак обучается 85 учеников. По словам заместителя председателя Исполкома Олеси Танасогло, дефицит фонда заработной платы в этом учреждении составляет 738 тысяч леев, передает сайт gagauzinfo.md. В гимназии села Ферапонтьевка дефицит составляет 990 тысяч леев, а гимназии села Котовское, где обучается 101 учащийся, недостача бюджетных средств достигла 414 тысяч леев.

Сумма дополнительных средств, выделенных из бюджета автономии, составит более 2,1 миллиона леев.

Кроме того, Исполком выделил 286 тысяч леев для оплаты перевозки школьников в 12 учебных заведениях Гагаузии.

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