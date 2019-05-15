В Приднестровье стартует масштабный молодежный форум

Молодежный марафон продлится три дня и соберет сотни ребят со всего Приднестровья, а также представителей различных рангов местной власти, предпринимателей, спортсменов, общественных деятелей и гостей из России.

ТИРАСПОЛЬ, 15 мая – Sputnik, Ирина Ляхова. На днях в Приднестровье стартует молодежный форум "Тирас-2019". В нем примет участие более 300 ребят со всех уголков приднестровского региона. Это школьники 10-11 классов, студенты среднего и высшего профессионального звена, активисты общественных организаций.

© Sputnik / Владимир Песня В Приднестровье организуют первый международный молодежный форум

Как сообщили в пресс-службе правительства, форум пройдет с 16 по 18 мая в оздоровительном лагере "Днестровские зори". Само открытие намерены провести в парке им. А. Невского (Бендерская крепость). Затем уже на территории оздоровительного комплекса участники форума посетят дискуссионные площадки "Спикер-поляна" и "Молодежное предпринимательство". В этот же день делегаты смогут поучаствовать в беседах с духовенством, приднестровскими спортсменами и предпринимателями.

На второй день запланированы диалоги с лидером Приднестровья, а также с главами законодательного и исполнительного органа власти. А суббота, 18 мая, начнется со спортивного флешмоба.

"Программа построена таким образом, что при желании ни минуты свободного времени не будет. То есть площадок так много, что каждую минуту что-то происходит. На протяжении всех трех дней запланировано функционирование спортивной, творческой, военной площадок", – рассказал зампред правительства Алексей Цуркан.

© Sputnik / Evgenya Novozhenina Приднестровскую молодежь приглашают к участию в российских проектах

Шашки, шахматы, дартс, бадминтон – это неполный перечень видов спорта, доступных в течение всего пребывания на "Тирас-2019".

Кроме того, для молодежи организуют мастер-классы по рисованию и декоративно-прикладному искусству.

Во время проведения форума высадят 100 зеленых насаждений.

"Тирас-2019" ожидает также гостей из Российской Федерации – Москвы, Санкт-Петербурга, Ханты-Мансийска. Многие из них будут спикерами на различных секциях.

Вечером организаторы обещают насыщенную концертную программу, в том числе с участием солистов оркестров Минобороны и МВД и дискотеки.

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