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Общественный транспорт

Сто строк о наболевшем: сауна на колесах, или как люди потеют и задыхаются

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Андрей Петрик
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Говорить о комфорте в кишиневских маршрутных микроавтобусах не приходится, а с приходом тепла ездить и дышать в них стало испытанием не для слабонервных.

Знаменитая фраза Адама Козлевича из "Золотого теленка" - "Эх, прокачу!" - приобретает в Кишиневе особый, едко-сатирический смысл.

На потрепанные рейсовые микроавтобусы сетуют каждый год и, наверное, только ленивый не упрекал столичные власти в бездействии, что они пускают ситуацию на самотек, продлевая ежегодно лицензии на осуществление пассажироперевозок этим частным автоизвозчикам. 

Пар костей не ломит

Однако если зимой, пусть кое-как, пассажирам удавалось приспосабливаться к "вояжу" в переполненных салонах кишиневских маршруток, где толчея придавала особую, даже теплую атмосферу единомышленников, мысленно негодующих на водителя, то в условиях внезапно нагрянувшей теплоты забитые микроавтобусы претендуют на звание хамама и даже сауны. 

Как правило, в салоне маршрутки найдется один из пассажиров, который потребует закрыть окна и вентиляционные люки, аргументируя это возможным обострением хронического отита или тонзиллита, а иногда и просто тем, что ему прохладно. Вот тут и начинается настоящая парилка. 

Когда утром пытаешься влезть в маршрутку
© Youtube / ДаЗдра НаГон
Нарочно не придумаешь: когда утром хочешь влезть в маршрутку - угарное видео

Ритмично дышащая толпа начинает мысленно проклинать того, кто "выбился из толпы", лишив всех доступа к кислороду, а водитель в данной ситуации выполняет роль опытного банщика, наполняющего рейсовую "парилку" до нельзя так, чтобы каждый на ломоте косточек прочувствовал все прелести кишиневской коллективной езды.

Вся картина происходящей на маршруте коллективной "запары" обильно сдабривается хорошей порцией "манеле" или шансона, придающего особого драматизма ситуации. 

Водитель по праву настойчиво требует передавать ему по три лея за проезд, однако специалист по маркетингу из него - никакой. Он мог бы заработать гораздо больше, продавая пассажирам, ну, скажем, березовые или дубовые банные веники, или сдавая в аренду полотенца. Реализация семечек на маршруте также могла бы стать огромной статьей доходов кишиневских маршрутчиков. 

Шутки-шутками, но почему проблема рейсовых микроавтобусов в Кишиневе никак не решается более двух десятилетий к ряду? С этим вопросом корреспондент Sputnik Молдова обратился к экспертам. 

Маршрутное такси, архивное фото.
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Рискуя жизнью...и деньгами

Состояние общественного транспорта в Кишиневе по-прежнему продолжает вызывать опасения у граждан. И это не удивительно, если учесть, что переполненные маршрутки и разбитые автобусы зачастую становятся причиной ДТП, зачастую заканчивавшихся трагически.

В этом случае, по словам экспертов, ответственность должны нести не только администраторы маршрутов, но и соответствующие контролирующие органы.

Специалист по вопросам муниципального хозяйства Кишинева Раду Бушилэ отметил, что продление лицензий одним и тем же транспортным фирмам на осуществление пассажироперевозок по Кишиневу происходит потому, что администраторы маршрутов "умеют договариваться" с представителями Управления транспорта столицы.

Женщина в шубе.
© Sputnik / Алексей Мальгавко
Показуха - и только: как дамы в дорогих шубах толкаются в маршрутках Кишинева

"Серьезных изменений в этом сегменте жизни города ждать не приходится, ибо здесь присутствует серьезная коррупционная составляющая", - подчеркнул Бушилэ.

Печально, но факт: по мнению Бушилэ, проблему такого нецивилизованного и архаичного вида транспорта, как маршрутки, в Кишиневе пока решить не удастся.

Кто-то из остроумных сказал о том, что готовый постоять за других всю жизнь должен ездить в микроавтобусе. Если проблема маршруток в Кишиневе решена не будет, стоять придется вечно...

Позиция автора и других пассажиров может не совпадать с мнением водителя маршрутки.

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Теги:
отсутствие, комфорт, Кишинев, маршрутки
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