В Молдове счет за электричество можно получить по е-майл

КИШИНЕВ, 15 мая - Sputnik. Счет за потребленное электричество и предупреждения о задолженности теперь можно получить по электронной почте.
Об этом сообщается на официальном сайте поставщика - компании Red Union Fenosa. Для активации этой функции предлагается заполнить специальную анкету.
Данная услуга поможет клиентам узнать о сумме к оплате, а также о наличии возможных долгов. Таким образом, потребителям не придется ждать бумажной фактуры.
После получения квитанции клиенты могут также оплатить счет онлайн, или же в любом банке, или почтовом отделении города.
Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям
Узнать, что мы сообщаем в OK