В Молдове счет за электричество можно получить по е-майл

КИШИНЕВ, 15 мая - Sputnik. Счет за потребленное электричество и предупреждения о задолженности теперь можно получить по электронной почте.

© Sputnik / Osmatesco Гырбу: тарифы на газ и электроэнергию в Молдове взлетят после местных выборов

Об этом сообщается на официальном сайте поставщика - компании Red Union Fenosa. Для активации этой функции предлагается заполнить специальную анкету.

Данная услуга поможет клиентам узнать о сумме к оплате, а также о наличии возможных долгов. Таким образом, потребителям не придется ждать бумажной фактуры.

После получения квитанции клиенты могут также оплатить счет онлайн, или же в любом банке, или почтовом отделении города.

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