В Приднестровье оштрафуют родителей за вандализм их ребенка

ТИРАСПОЛЬ, 15 мая – Sputnik, Ирина Ляхова. Светлый праздник Пасхи был омрачен происшествием на кладбище в Дубоссарах. Кто-то повредил четыре деревянных креста и нанес голубой краской оскорбительные надписи на четырех надгробиях. Личность злоумышленника уже установлена – это 10-летний ученик Специальной коррекционной школы-интерната.
"Что подтолкнуло к вандальным действиям, несовершеннолетний злоумышленник объяснить не смог", - сообщили в пресс-службе МВД Приднестровья.
Родителям несовершеннолетнего грозит административная ответственность по статье, наказывающей за неисполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию и содержанию детей.
Рассматривается также вопрос о помещении мальчика в Республиканский учебно-воспитательный комплекс им. А.С. Макаренко МВД Приднестровья.
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