В каких секторах Кишинева отключат электроэнергию в среду

В четырех секторах Кишинева и в районах страны на несколько часов отключат электроэнергию.

КИШИНЕВ, 2 мая - Sputnik. Компания Red Union Fenosa сообщает, что в среду из-за проведения технических работ ожидаются плановые отключения электроэнергии на некоторых улицах Кишинева, а также во многих населенных пунктах Молдовы.

© Sputnik / Osmatesco Гырбу: тарифы на газ и электроэнергию в Молдове взлетят после местных выборов

Центр:

- ул. А. Хыждеу 59, Арменяскэ 75-89, 84-108, Кожокарилор 7-25, 10-20, Г. Уреке 32, 32A, 53, И. Ботезаторул 5, В. Александри 100, 102, - в период с 09:15 - 17:00.

Ботаника:

- бул. Траян 15, 15A - в период с 10:00 - 16:00.

Чеканы:

- ул. Отоваска 27A, Узинелор 19, 19A - в период с 09:00 - 17:00

Буюканы:

- ул. Каля Ешилор 1, 1 A,B,V, 2, 2/2, 3, 3/1, 3/2, 5, 5/1,2,3,4, 6, 47, 5A, 7, 7/2, 7/3, 7/5, 9, 9/2, 11, 11/5, 999, И. Крянгэ 2/1, 4, 4A, 4/2, 6, 6/1,2,3,4, 6A,B,V, 9, 10/5, 10/6, - в период с 11:00 - 17:00.

- ул. Каля Ешилор 3/2, И. Крянгэ 4, 6A, 6/4 - в период с 09:00 - 17:00.

С 1 апреля в Молдове новый поставщик электроэнергии — что будет с тарифами>>>

Отключения электроэнергии ожидаются в районах Молдовы.

Более подробную информацию можно получить по телефону: 022-43-11-11.

Смотреть еще видео Послушать радио Прочитать другие новости