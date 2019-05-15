16:01 16 Мая 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.08
  • USD17.93
  • RUB0.28
  • RON4.22
  • UAH0.68
Поиск
Исследование клещей в паразитологической лаборатории

Еще немного, и они начнут атаковать: как уберечь себя от укуса клещей

© Sputnik / Константин Чалабов
Общество
Получить короткую ссылку
229 0 0

По словам специалистов в Молдове пик активности клещей приходится на июнь и июль месяцы. Встретиться с ними можно вплоть до октября.

КИШИНЕВ, 15 мая – Sputnik, Дарья Чернега. Через неделю в Молдове установится по-настоящему летняя погода. В следующий четверг в Кишиневе синоптики обещают +27 градусов по Цельсию.

Желтый (золотой) паук Сак.
© Photo: Государственная служба экологического контроля и охраны окружающей среды Приднестровья
Стало известно, откуда в Молдове появились крайне ядовитые пауки
Это значит, что вместе с солнечными лучами на поверхность почвы вылезут злейшие враги любителей отдыхать на природе - клещи.

Статистика не обнадеживает

По данным Национального центра общественного здоровья, с начала весны и до настоящего времени жители Молдовы практически не жаловались на укусы клещей. Случаи обращения пациентов с этой проблемой единичны, заявила врач-эпидемиолог Национального центра общественного здоровья Виктория Сливински. Однако расслабляться не стоит. По данным ведомства, число укусов инфицированными клещами в прошлом году существенно выросло по сравнению с 2017-м.

Как защититься от лесного клеща>>>

"В прошлом году мы зарегистрировали 197 случаев болезни Лайма. Это больше, чем в 2017 году, когда было зафиксировано 133 эпизода", - отметила специалист.

Болезнь Лайма (ее второе название – клещевой боррелез), которую в Молдове переносят инфицированные клещи, поражает сердечно-сосудистую и центральную нервную систему. Молдавские врачи призывает жителей страны внимательно относиться к своему здоровью. В случае инфицирования симптомы неприятной болезни могут проявиться через 2-3 недели.

Медленно, но уверенно

При укусе клеща важно вытащить насекомое из мягких тканей как можно скорее. Как пояснила Сливински, чем дольше клещ находится в теле человека, тем выше риск заражения.

"Для того, чтобы удалить клеща, желательно использовать пинцет с заостренным концом. Насекомое нужно зацепить как можно ближе к головке и медленно, но уверенно вытащить. В случае, если клещ находится очень глубоко, или там, где его неудобно доставать - например, на спине, тогда нужно обратиться за помощью к врачу-хирургу", - пояснила врач.

Защита от лесного клеща
© Sputnik /
Как защититься от лесных клещей

После обработки места укуса йодом или медицинским спиртом, терять бдительность рано. Человек, пострадавший от этого насекомого должен две-три недели наблюдать за своим состоянием. Как только появляется температура, боль в мышцах или суставах следует немедленно обратиться к врачу. Лабораторные анализы дадут четкую картину, есть или нет в крови инфекция боррелеза.

Как уберечь себя от паразитов

Врачи советуют любителям природы обращать внимание на цвет одежды, в которой они выходят на прогулку в лес или парк. Желательно, чтобы она была светлой: так быстрее можно разглядеть клеща, который ползет к телу человека. Аналогичные рекомендации действуют и по отношению к покрывалу, на котором сидят отдыхающие.

Даже если на улице жарко, врачи советуют максимально закрывать тело, надевая длинные брюки и рубашку с длинным рукавом. После прогулки важно внимательно осмотреть тело. Тщательную проверку надо провести детям - их нежная кожа особенно привлекает клещей.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнать,что мы сообщаем в OK

По теме

Чем на самом деле травят клещей в Молдове
Кому больше вредят инсектициды, клещам или людям
Теги:
советы врача, клещи, Молдова
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Актриса Дилан Чичек Дениз на красной дорожке церемонии открытия 72-го Каннского международного кинофестиваля
Открытие 72-го Международного каннского кинофестиваля: как это было - фото
Кирилла надо отпускать
Акция в поддержку журналиста Вышинского: Кирилла надо отпускать
Мировые военные расходы 2018
Мировые военные расходы: сколько тратили страны в 2018 году

Соцсети

sputnikmoldovaru
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться