Еще немного, и они начнут атаковать: как уберечь себя от укуса клещей

По словам специалистов в Молдове пик активности клещей приходится на июнь и июль месяцы. Встретиться с ними можно вплоть до октября.

КИШИНЕВ, 15 мая – Sputnik, Дарья Чернега. Через неделю в Молдове установится по-настоящему летняя погода. В следующий четверг в Кишиневе синоптики обещают +27 градусов по Цельсию.

Статистика не обнадеживает

Это значит, что вместе с солнечными лучами на поверхность почвы вылезут злейшие враги любителей отдыхать на природе - клещи.

По данным Национального центра общественного здоровья, с начала весны и до настоящего времени жители Молдовы практически не жаловались на укусы клещей. Случаи обращения пациентов с этой проблемой единичны, заявила врач-эпидемиолог Национального центра общественного здоровья Виктория Сливински. Однако расслабляться не стоит. По данным ведомства, число укусов инфицированными клещами в прошлом году существенно выросло по сравнению с 2017-м.

Как защититься от лесного клеща>>>

"В прошлом году мы зарегистрировали 197 случаев болезни Лайма. Это больше, чем в 2017 году, когда было зафиксировано 133 эпизода", - отметила специалист.

Болезнь Лайма (ее второе название – клещевой боррелез), которую в Молдове переносят инфицированные клещи, поражает сердечно-сосудистую и центральную нервную систему. Молдавские врачи призывает жителей страны внимательно относиться к своему здоровью. В случае инфицирования симптомы неприятной болезни могут проявиться через 2-3 недели.

Медленно, но уверенно

При укусе клеща важно вытащить насекомое из мягких тканей как можно скорее. Как пояснила Сливински, чем дольше клещ находится в теле человека, тем выше риск заражения.

"Для того, чтобы удалить клеща, желательно использовать пинцет с заостренным концом. Насекомое нужно зацепить как можно ближе к головке и медленно, но уверенно вытащить. В случае, если клещ находится очень глубоко, или там, где его неудобно доставать - например, на спине, тогда нужно обратиться за помощью к врачу-хирургу", - пояснила врач.

© Sputnik / Как защититься от лесных клещей

После обработки места укуса йодом или медицинским спиртом, терять бдительность рано. Человек, пострадавший от этого насекомого должен две-три недели наблюдать за своим состоянием. Как только появляется температура, боль в мышцах или суставах следует немедленно обратиться к врачу. Лабораторные анализы дадут четкую картину, есть или нет в крови инфекция боррелеза.

Как уберечь себя от паразитов

Врачи советуют любителям природы обращать внимание на цвет одежды, в которой они выходят на прогулку в лес или парк. Желательно, чтобы она была светлой: так быстрее можно разглядеть клеща, который ползет к телу человека. Аналогичные рекомендации действуют и по отношению к покрывалу, на котором сидят отдыхающие.

Даже если на улице жарко, врачи советуют максимально закрывать тело, надевая длинные брюки и рубашку с длинным рукавом. После прогулки важно внимательно осмотреть тело. Тщательную проверку надо провести детям - их нежная кожа особенно привлекает клещей.

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