Молдова отмечает Международный день семьи

Уже стало традицией каждый год 15 мая отмечать Международный день семьи.

КИШИНЕВ, 15 мая - Sputnik. В Молдове 2019 год президентским указом объявлен Годом семьи. А сегодня, 15 мая, наша страна наряду с другими государствами отмечает Международный день семьи.

"По случаю празднования Дня семьи передаю всем наилучшие пожелания и призываю защищать и ценить своих родных и близких во имя беззаветной любви, взаимопонимания и гармонии", - написал президент Молдовы Игорь Додон в соцсетях.

По его словам, приложены значительные усилия для поддержки молодых, многодетных и социально незащищенных семей.

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Кроме того, проведен целый ряд мероприятий для защиты детей, оставшихся без попечения родителей. Особое место отведено торжествам по чествованию долголетних супружеских пар как символа мудрости, верности и уважения.

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