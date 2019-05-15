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Выставка открылась 1 февраля для всех желающих.

В Молдове представили подробную программу Ночи музеев

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Общество
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Руководители музеев рассказали о том, какая программа ждет посетителей Ночи музеев в ближайшую субботу.

КИШИНЕВ, 15 мая – Sputnik. В Молдове представили программу Ночи музеев, которая пройдет 18 мая. О запланированных на этот день мероприятиях рассказали на пресс-конференции в среду. 

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© Sputnik / Nicu Goncear
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"Сегодня музеи стали комплексными культурными и интерактивными институтами, что очень важно. Ежегодно у Международного дня музеев есть девиз. В 2019 году это "Межмузейные связи. Новые подходы и провокации", - отметила министр образования, культуры и исследований Моника Бабук.

По ее словам, еще в 2016 году музеи в Молдове посетили 271 тысяча 393 человека, а уже в 2017-м количество посетителей составило 618 тысяч 280 человек, а в прошлом году – 620 тысячи посетителей.

"Уверена, что увеличение вдвое числа посетителей произошло и благодаря серьезному продвижению Международного дня музеев и Ночи музеев, которые стали привлекательными для граждан Молдовы, родителей с детьми, учащихся, потому что они могут найти интересующие их вещи", - добавила Бабук.

Национальный музей истории

Руководитель Национального музея истории Еуджен Сава отметил, что мероприятия пройдут 18 мая с 10.00 до 23.30. 

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По его словам, посещение постоянной выставки об истории цивилизации будет бесплатным. Продолжит в этот день работу и выставка Innovatic Fest Roboshow. В этом случае вход будет платным. Для всех категорий посетителей он стоит 50 леев. Исключение составляют дети дошкольного возраста.

Также пройдут выставки - București: un portret Novecento (вход бесплатный), Мода Кишинева и Бухареста 30-х годов (вход бесплатный), Сокровища прошлого: изделия и фрагменты из золота и серебра V-XVIII веков (вход – 3, 5 и 10 леев в зависимости от возраста посетителей).

Как отметил Сава, также в программе - концерт камерной музыки в исполнении учащихся лицея С. Рахманинова, а также - документальные фильмы, посвященные музейной культуре. Для детей в течение дня организуют мастер-классы по живописи, по керамике, по средневековой каллиграфии.

С 20.30 до 23.00 во дворе музея пройдет вечерний концерт.

Национальный музей искусств

В этом году впервые пройдет международная конференция, посвященная тенденциям в современном искусстве. А 18 мая состоится интерактив специально для детей, мастер-классы, чтения и концерт. 

Национальный музей истории
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"В первую очередь отмечу Международную биеннале живописи, которая проводится уже в шестой раз. Это выставка, в которой принимают участие 27 стран, в том числе три новые – Тунис, Эквадор и Швеция. Когда будет проводиться Ночь музеев, публика сможет посетить биеннале, постоянную выставку всемирного искусства, скульптуры и декоративного национального искусства", - пояснил гендиректор Национального музея искусств Тудор Збырня.

По его словам, ожидается большое количество посетителей, поэтому в музее будут регулировать их поток.

Национальный музей этнографии и естественной истории

В этом музее, по словам его генерального директора Петру Викола, будет организовано 18 мероприятий, в том числе - презентация книги, выставки, мастер-классы, музыкальная программа для всех возрастных категорий – детей, подростков и взрослых.

Три выставки откроются 18 мая. С 15.00 ждем всех на открытии Ночи музеев выставкой "Культурная интерференция в Старом Орхее".  Вечером будет концерт, выступит театр света "Голос тишины", а завершится все выступлением фаер-шоу "Сансара" с программой Celtic dream.

С полной программой можно ознакомиться ниже.

Программа Ночи музеев в Национальном музее этнографии и естественной истории
© Photo: Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală
Программа Ночи музеев в Национальном музее этнографии и естественной истории

Изменение движения транспорта

Сотрудники Генерального инспектората полиции будут 18 мая обеспечивать общественный порядок, движение транспорта остановят и запретят парковку автомобилей на улице 31 августа 1989. Соответствующее распоряжение подписал и.о. примара Кишинева Руслан Кодряну в связи с проведением в столице "Ночи музеев". 

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Поскольку во дворах Национального музея искусств и Национального музея истории (оба расположены на улице 31 августа 1989) будет организована специальная программа, то с 17.00 до полуночи введут соответствующие ограничения на участке между улицами А. Пушкина и Митрополита Г. Бэнулеску-Бодони.

В распоряжении сказано, что общественный транспорт, автобусы и троллейбусы перенаправят на улицу Букурешть.

День музеев празднуют в мире ежегодно с 1977 года по инициативе министерства культуры Франции и Международного музееведческого сообщества. В этот день проходит акция "Ночь музеев", к ней уже присоединилось более 50 стран мира. 

Молдова проводит эту акцию уже 15-й год подряд, с 2014 года при поддержке министерства образования, культуры и исследований. Ежегодно в республике растет и количество посетителей музеев.

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Теги:
Ночь музеев, музеи
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