Молдова может остаться без водителей - многих лишили прав и отправили в морг

КИШИНЕВ, 15 мая - Sputnik. В период праздников многие из молдавских автолюбителей грешили тем, что садились за руль в нетрезвом виде. Начальник правовой службы Национального инспектората по патрулированию Вячеслав Сырбу представил корреспонденту Sputnik статистику.
За первые три месяца число водителей, которые сели за руль подшофе, выросло на 20 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2018-го.
"Если говорить конкретно, то мы официально зафиксировали 871 случай. Это на 244 меньше, чем в прошлом году", - сказал Сырбу.
Инспектор напомнил, что водителей, уличенных в вождении в нетрезвом виде, лишат прав. Такой закон вступил в силу еще в декабре. Восстановить документы можно будет только через 4 года. Помимо лишения водительских прав, также предусмотрено наказание в виде 240 часов общественных работ: уборка кладбищ, улиц городов, работа в моргах.
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Выпил за рулем - в морг
Программа по перевоспитанию водителей, которые попались на пьянстве за рулем, уже стартовала. Нарушители будут посещать морг, а также больницы, чтобы помогать жертвам ДТП. Такие водители проштудируют курс о рисках употребления спиртного. И все это за счет самих водителей-пьяниц. Обойдется программа в четыре тысячи леев. Премьер-министр Павел Филип высказал уверенность, что такой урок принесет результаты в будущем.
"Уверен, что благодаря этим действиям, нам удастся остановить употребление спиртного за рулем", - отметил Филип.
За вождение в состоянии алкогольного опьянения существует два вида наказания – административное и уголовное. Если содержание алкоголя в литре выдыхаемого воздуха до 0,3 промилле, и от 0,3 до 0,5 в крови, то это влечет административную ответственность, все что выше – уголовную.
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