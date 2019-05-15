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Морг, архивное фото.

Молдова может остаться без водителей - многих лишили прав и отправили в морг

CC BY 2.0 / olavXO / Final resting place
Общество
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Лишь за первый триместр этого года у 870 водителей, которые управляли авто в состоянии алкогольного опьянения, отобрали права.

КИШИНЕВ, 15 мая - Sputnik. В период праздников многие из молдавских автолюбителей грешили тем, что садились за руль в нетрезвом виде. Начальник правовой службы Национального инспектората по патрулированию Вячеслав Сырбу представил корреспонденту Sputnik статистику. 

Олег Кожокару
© Sputnik / Miroslav Rotari
Кожокару: большинство ДТП в Молдове происходят по вине опытных водителей

За первые три месяца число водителей, которые сели за руль подшофе, выросло на 20 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2018-го.

"Если говорить конкретно, то мы официально зафиксировали 871 случай. Это на 244 меньше, чем в прошлом году", - сказал Сырбу.

Инспектор напомнил, что водителей, уличенных в вождении в нетрезвом виде, лишат прав. Такой закон вступил в силу еще в декабре. Восстановить документы можно будет только через 4 года. Помимо лишения водительских прав, также предусмотрено наказание в виде 240 часов общественных работ: уборка кладбищ, улиц городов, работа в моргах.

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Выпил за рулем - в морг

Программа по перевоспитанию водителей, которые попались на пьянстве за рулем, уже стартовала. Нарушители будут посещать морг, а также больницы, чтобы помогать жертвам ДТП. Такие водители проштудируют курс о рисках употребления спиртного. И все это за счет самих водителей-пьяниц. Обойдется программа в четыре тысячи леев. Премьер-министр Павел Филип высказал уверенность, что такой урок принесет результаты в будущем.

"Уверен, что благодаря этим действиям, нам удастся остановить употребление спиртного за рулем", - отметил Филип.

За вождение в состоянии алкогольного опьянения существует два вида наказания – административное и уголовное. Если содержание алкоголя в литре выдыхаемого воздуха до 0,3 промилле, и от 0,3 до 0,5 в крови, то это влечет административную ответственность, все что выше – уголовную.

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Теги:
санкции, штрафы, алкоголь, водители, нарушение ПДД, ПДД
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