Молдавский кардиолог о том, сколько чашек кофе можно выпить в день

Ежегодно ученые во всем мире спорят о пользе и вреде одного из самых популярных напитков в мире, корреспондент Sputnik решил узнать мнение молдавского врача-кардиолога о том, как он влияет на организм.

КИШИНЕВ, 15 мая - Sputnik. О вреде и пользе кофе возникает немало споров как среди врачей, так и среди обычных людей. Можно ли его пить при сердечно-сосудистых заболеваниях? Наверное, каждый пациент кардиолога задавался таким вопросом.

Кто-то полностью отказывается от этого напитка, будучи полностью уверенным в его плохом воздействии на организм, кто-то употребляет его только без кофеина.

Тем временем, мифы о вреде кофе для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями развеял врач-кардиолог Октавиан Ченушэ.

"На самом деле определенного плохого действия - при так называемом "хроническом" употреблении кофе, то есть 2-3 чашечки кофе в день, - нет, и это не влечет за собой никаких последствий. Не факт, что у этого человека появятся какие-то сердечно-сосудистые заболевания, или усугубятся те, что уже есть", — отметил врач.

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Однако, резко увеличивать дозу потребляемого напитка тоже не стоит, утверждает Октавиан Ченушэ.

"Если вы пили кофе, и оно никак не влияло на ваше самочувствие, вы продолжаете его пить так, как и прежде. А если, вы поехали, к примеру в Италию или Испанию, и решили как местные пить по 10-12 чашек эспрессо в день, то делать этого не нужно. Минимальное, что вы почувствуете, это увеличение сердечного ритма, так называемая тахикардия, что по ощущениям довольно неприятно", - подчеркнул врач.

Чрезмерное употребление кофе может также привести к нежелательному увеличению давления, но опять же, если пить более 10 чашек в день. Как отметил медик, в Молдове, в основном, все поступают разумно, и не пьют такими ритмами.

Собеседник также отметил, что по статистике частота сердечно-сосудистых заболеваний в странах, отличающихся разными показателями потребления кофе, практически идентична.

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"Я думаю, что основные потребители кофе — это Италия, Испания, Бразилия, Аргентина и т.д. И частота сердечно-сосудистых заболеваний в этих странах никак не отличается от тех стран, в которых практически не употребляют кофе. То есть, никаких негативных последствий от длительного употребления кофе не возникает", — резюмировал кардиолог.

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