Дефицит картофеля в Молдове: импорт белорусской бульбы вырос в 320 раз

Ситуация вызвана резким сокращением внутреннего производства и засухой в европейских странах, откуда картофель экспортируют в нашу страну.

КИШИНЕВ, 15 мая — Sputnik. Экспорт белорусского картофеля в Молдову увеличился в 320 раз. В Минске специалисты-аграрии рост объяснили засухой в Европе, из-за чего сократился экспорт из стран-традиционных поставщиков этого продукта.

© Sputnik / Константин Чалабов Почему взлетели цены на картофель — ANSA комментирует ситуацию

Согласно официальной статистике, в январе-феврале 2019 года из Белоруссии в Молдове было экспортировано около 13,5 тысяч тонн картофеля. Учитывая, что в январе-феврале 2018 года этот показатель составил всего 42 тонны, налицо рост в 320 раз, сообщают белорусские СМИ.

Напомним, что в апреле цены на картофель в Молдове резко выросли. По заявлению Национального агентства по безопасности пищевых продуктов (ANSA), причиной стало падение производства отечественного картофеля — за последние три года площади, на которых выращивается картофель, уменьшились на 2 тысячи гектаров.

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В результате объемы производства продукта в Молдове снизились с 214 тысяч тонн до 175 тысяч тонн при ежегодной потребности в 300 тысяч тонн.

"Ценовая политика продиктована рынком, и ситуация связана с уменьшением посевов картофеля", — говорится в заявлении агентства, опубликованном на официальном сайте ANSA.

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