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Построили на месте руин: как восстанавливали Кишинев после войны - видео

© Sputnik / Т. Ананьина
Общество
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За считанные годы из послевоенных руин Кишинев вырос в "цветок из камня", воспетый в песнях и стихах, и столь любимый всеми, кто хоть раз здесь бывал в советское время.

КИШИНЕВ, 15 мая - Sputnik, Андрей Петрик. Многие автолюбители, которые вынуждены ездить по разбитым кишиневским дорогам, сегодня сетуют на то, что, вроде ремонт был проведен полтора-два года назад, а состояние трасс - как после бомбежки. Автолюбители часто недовольны работой дорожных служб и говорят о том, что раньше, в советские времена строили на века, а сейчас - для отчетности в смете. 

Война и разруха, годы фашистской оккупации, массовые расстрелы мирных жителей и уничтожение десятков тысяч людей в кишиневском гетто, лишения и утраты, которые перенесли жители столицы, находясь под нацистским гнетом, сделали свое дело.

После полного освобождения Молдавии в результате Ясско-Кишиневской операции, жители города наравне с тысячами специалистов, приехавших из разных уголков Советского Союза, принялись с каким-то неистовым созидательным азартом восстанавливать столицу, стараясь сделать ее самым красивым городом республики и одним из ярких населенных пунктов единой страны.

То состояние, в котором находился Кишинев после военных действий, могло навести грусть даже на самого оптимистически настроенного человека, однако энтузиазм, с которым подошли к возрождению города и простые строители, и архитекторы, поражал. 

В кратчайшие сроки под руководством академика Щусева был разработан план развития и застройки города. Прославленного архитектора, родившегося в Кишиневе, всегда привлекали правильные, прямые кишиневские улицы, а созданию зеленых зон в Кишиневе он уделял особое внимание, чтобы город, спустя всего полтора-два десятилетия, стал настоящим садом - символом всей Молдавской ССР, - щедро снабжавшей братские республики свежайшими фруктами и овощами, изысканными винами и коньяками.

Центральный проспект города разрабатывался в едином архитектурном ансамбле. Казалось бы, сегодняшнее здание Академии наук Молдовы стояло на своем месте вечно. А на редких видеокадрах можно заметить, насколько скрупулезно архитектор Меднек и его коллеги вписывали его в местность, прорабатывали, пока не утвержден был окончательный вариант, и не начались строительные работы.

Синагога на улице Александри
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Кишинев до 1812-го: самые старые улицы города

То же касается и здания Главпочтамта - сегодня и не верится, что его не было на своем месте, настолько точно и со вкусом вписано оно в общий архитектурный ансамбль главной улицы столицы.

Элементы соцреализма, молдавских национальных узоров на фасадах, статуи на здании городского банка (ныне - Органный зал - ред.) - все это органично слилось и придало Кишиневу именно тот облик, который зафиксировался на пленке фильма Михаила Калика "Человек идет за солнцем".

Молдавскую столицу называли городом солнца, - чистым и уютным, в котором после ужасов войны поселилось жизнеутверждающее настроение, счастье, оптимизм и вера в будущее. Комсомольское озеро и каскадная лестница манили тех, кто устал от зноя, городской парк Победы притягивал своей внушительностью, а уютные уличные кафе были по душе любителям прохладительных напитков и самого вкусного пломбира.

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Сравнивая послевоенное прошлое и нынешнее настоящее, когда вот уже почти пятнадцать лет Кишинев разрушается на глазах и походит больше на деревню, чем на современный развитый город, просто поражаешься тому, насколько быстро можно было восстановить город после войны. Сегодня не верится в то, что менее чем за десятилетие столицу сделали цветущей сказкой, а в период либерального управления грани города-сада стирались, он мрачнел, разрушался, ветшал. 

Но главное - это желание, а не политические отговорки. Напрашивается вывод, - если сильно захотеть, можно омолодить лик города, а спустя время сделать и так, чтобы в нем вновь хотелось жить...

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Теги:
строительство, реконструкция, Алексей Щусев, ВОВ, восстановление, Кишинев
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