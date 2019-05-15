Таможенные посты Молдовы будут реконструированы

Осенью начнутся работы на КПП Скулень, полос для пропуска автотранспорта станет вдвое больше.

КИШИНЕВ, 15 мая — Sputnik. Таможенная служба опубликовала в интернете визуализацию проекта по реконструкции пропускного пункта в Скулень. Судя по рисункам, объект заметно преобразится и будет соответствовать всем современным требованиям.

Пропускной пункт расширят на полтора гектара и модернизируют. Работы планируют начать этой осенью.

Самое заметное изменение - число полос для движения автотранспорта, которых станет вдвое больше — 16 вместо нынешних восьми.

На въезде и выезде будут оборудованы три полосы для легковых автомашин, три для грузовиков, одна для автобусов и одна для VIP-транспорта и дипломатического корпуса.

Кроме того, на территории КПП построят новое административное здание и помещения для проверки багажа.

Работы по реконструкции рассчитаны на три года. Проект будет реализован в рамках международной программы, которую финансируют правительства Молдовы, Румынии и бюджет Европейского союза.

Таможенный пункт Скулень — один из самых загруженных на молдо-румынской границе. В пиковые дни через него проходит до двух тысяч единиц транспорта.

В рамках программы также будут реконструированы КПП на участках Леушены-Албица и Джурджулешты-Галац.

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