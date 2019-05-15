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Ион Абабий

Ион Абабий награжден премией "Звезды Содружества"

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Общество
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Церемония награждения прошла 15 мая в Ашхабаде на Форуме творческой и научной интеллигенции стран СНГ.

КИШИНЕВ, 15 мая – Sputnik. Академик, ректор Государственного университета медицины и фармации Ион Абабий награжден межгосударственной премией СНГ "Звезды Содружества".

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Торжественная церемония вручения премии состоялась в среду, 15 мая, в Ашхабаде на Форуме творческой и научной интеллигенции государств-участников СНГ.

"На соискание высокой награды в этом году претендовали 14 номинантов из 9 стран. Самый большой список номинантов – 4 человека – выдвигала Беларусь. Решением жюри премии присуждены одиннадцати соискателям", - сообщили в Межгосударственном фонде гуманитарного сотрудничества стран СНГ. 

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Премия "Звезды Содружества" ежегодно присуждается представителям государств СНГ за наиболее значимые успехи в сфере гуманитарной деятельности, соответствующие уровню мировых достижений и способствующие развитию как каждой из стран-участниц, так и Содружества в целом.  Денежное содержание награды составляет два миллиона рублей.

Ион Абабий - доктор медицинских наук, академик АНМ, академик Медицинской Академии Albert Schweitzer Польши, ректор Государственного университета медицины и фармации имени Н. Тестемицану.

Приобрел известность как ученый, педагог и организатор высшего медицинского образования и системы здравоохранения Молдовы. Автор более 500 научных работ, имеет 35 патентов на изобретения.

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Абабий также лауреат Национальной премии и Премии "Личность страны", кавалер ордена "Дружба народов" и "Ордена Республики". Награжден Большой Золотой медалью Albert Schweitzer, медалью "Николай Пирогов" и Международной наградой Socrate. 

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Среди других обладателей премии "Звезды Содружества" за 2018 год – народный артист Азербайджана Рауф Абдуллаев, народный художник Республики Армения Роберт Элибекян, руководитель аппарата Академии наук Белоруссии Петр Витязь, заслуженный деятель науки этой же страны Александр Ильющенко, автор более 250 научных публикаций из Белоруссии Михаил Андреев, поэт из Казахстана Есенгали Раушанов, глава Киноакадемии Киргизии Мар Байджиев, доктор физико-математических наук из России Михаил Ковальчук, главный научный сотрудник Агентства по ядерной и радиационной безопасности Академии наук Республики Таджикистан Улмас Мирсаидов, а также народный артист Туркменистана Атагелди Гарягдыев.

В декабре 2017 года премию "Звезды Содружества" получил композитор и народный артист СССР Евгений Дога.

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