Пугающая статистика: от чего умирают жители Молдовы

Топ-5 основных причин смертности в Молдове - любопытные факты, а также советы врачей.

КИШИНЕВ, 15 мая – Sputnik. Статистика знает все, и даже самые распространенные причины смерти. Более половины летальных исходов в Молдове приходится на заболевания сердечно-сосудистой системы - 58,1%. Таковы данные Национального агентства общественного здоровья.

© Sputnik / Кирилл Каллиников Дела сердечные: советы от доктора Лео Бокерия

На втором месте — онкология (16,5% случаев). В пятерке самых распространенных причин смерти — заболевания пищеварительной системы (9,1%), травмы и отравления (6,1%), заболевания дыхательных путей (4,2%).

Любопытно, что самая распространенная причина смерти среди молдавских мужчин – это травмы и отравления, а среди женщин - заболевания сердечно-сосудистой системы.

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Смертность растет...

В целом, число умерших в республике в 2018-м составило 37 тысяч 200 человек, что на 1,2% превышает показатели предыдущего года.

На протяжении последних четырех лет, как отметили в Национальном бюро статистики, в Молдове наблюдалось как падение, так и рост уровня смертности. Самые высокие показатели зафиксированы в 2014 году, а самые низкие в 2017-м.

Печальная статистика

Примечательно, что летальные исходы, вызванные сердечно-сосудистыми недугами, распространены в большинстве своем на севере республики — в Сорокском и Единецком районах, а также в муниципии Бельцы.

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Злокачественные новообразования становятся причинами летальных исходов в большинстве своем в Кишиневе, Гагаузии, в тех же Бельцах, Оргеевском и Сорокском районах.

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Смертность от болезней пищеварительной системы чаще всего встречают в центральных районах страны — Оргеевском, Хынчештском и Унгенском, а также в Кишиневе.

От травм и отравлений умирают, в основном, в столице Молдовы, Оргеевском, Хынчештском и Кагульском районах, а от болезней дыхательных путей — в Кишиневе, Унгенском, Бричанском и Дрокиевском районах.

Советы врачей

Самая распространенная причина смерти в Молдове, - это заболевания сердечно-сосудистой системы. Врачи считают, что эта тенденция будет сохраняться и в дальнейшем. Медики рекомендуют отказаться от вредных привычек, курения и чрезмерного употребления алкоголя. Кроме того специалисты советуют вести здоровый образ жизни.

После сорока лет медиков следует посещать регулярно, даже при отсутствии каких-либо жалоб, заявил ранее Sputnik врач-кардиолог Октавиан Ченушэ.

Эксперт обозначил симптомы, указывающие на проблемы с сердцем. "Всегда спрашиваю пациента, как он переносит физическую нагрузку и что заставляет его останавливаться при нагрузке. Сердце ведет себя как мотор машины, и, если мы едем в гору, а машина не тянет, то это явно не ходовая и не колеса. Проблема - в моторе. То же самое и с сердцем", - сказал медик.

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По его словам, если раньше человек ходил в магазин, в гору, и не было проблем, и вдруг они появились и прогрессируют, то это говорит о том, что с организмом что-то не так.

"Если раньше вы легко поднимались на четвертый этаж, а сейчас останавливаетесь на втором, нужно проконсультироваться с врачом", — отметил Октавиан Ченушэ.

Собеседник также рассказал о факторах, которые приводят к развитию сердечно-сосудистых заболеваний.

"Симптомы говорят о том, что уже есть болезнь. Нужно думать до симптомов. К примеру, человек весит более 100 килограммов при невысоком росте, что явно говорит об ожирении, а это рано или поздно во что-то выльется", — пояснил он.

Эксперт рассказал, каким должен быть рацион человека, который страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. В частности, такие пациенты должны употреблять в пищу меньше соли, так как она задерживает воду в организме, что создает дополнительное давление и нагрузку на сердце. Еще одним фактором, негативно влияющим на организм при сердечных заболеваниях, является жирная пища животного происхождения.

"Все из-за холестерина. Это такая молекула, которая содержится только в клетках животного происхождения. Чем жирнее продукт, тем больше в нем холестерина", — рассказал Ченушэ.

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Согласно статистике, у людей, которые страдают от избытка холестерина, гораздо чаще происходят инфаркты, инсульты или заболевания, связанные с сужением сосудов.

Собеседник подчеркнул, что для снижения уровня холестерина не обязательно полностью отказываться от этих продуктов, необходимо лишь умерить количество и частоту их употребления.

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