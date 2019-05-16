В детской больнице №1 в Кишиневе грядут масштабные изменения

Новшества и перемены, которые планируют внедрить руководство медучреждения, позволят сэкономить приличные деньги – порядка половины от сегодняшних затрат на тепло и горячую воду.

КИШИНЕВ, 16 мая - Sputnik. Руководство детской городской клинической больницы № 1 надеется, что в следующем отопительном сезоне существенно сэкономит на оплате теплоэнергии. На данный момент в медицинском учреждении идут масштабные работы по утеплению здания. Ранее в больнице были заменены окна и сделана гидроизоляция подвала.

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Стоимость работ составляет шесть миллионов шестьсот тысяч леев. Они выполнены на 20%, заявил исполняющий обязанности примара Кишинева Руслан Кодряну, посетивший объект с проверкой.

"После того, как будет отремонтирована крыша, установят солнечные батареи. Это позволит сэкономить на отоплении и направить освободившиеся средства на модернизацию учреждения. Экономия составит 50% от сегодняшнего уровня потребления", - заявил Кодряну.

Здание детской муниципальной больницы №1 было сдано в эксплуатацию в 1972 году. За более чем 40 лет крыша учреждения пришла в негодность. Как отметил директор больницы Штефан Каланча, теперь ее отремонтируют с использованием современных технологий.

"У нас каждый год текла крыша, хотя мы ее ремонтировали как могли. Сейчас строительная компания дает нам гарантию на 30 лет", - пояснил Каланча.

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Руководство детской больницы №1 рассчитывает, что по завершению ремонтных работ будет решена еще одна острая проблема: обеспечение горячей водой. На данный момент ее подача осуществляется в централизованном порядке. Кроме того, что это дорого, горячая вода поступает в больницу с перебоями – как известно, муниципальное предприятие "Термоком" периодически ее отключает. А между тем, детская больница №1 рассчитана на самых маленьких граждан Молдовы – детей в возрасте от одного месяца до трех лет. Ежегодно в это учреждение попадают порядка семи тысяч малышей.

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Как отметил Кодряну, в этом году начнутся работы по утеплению еще трех муниципальных учреждений. Это – детский сад №112, лицей Василе Лупу и больница №1.

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