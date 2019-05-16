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Пьянство за рулем

Пьянство за рулем и отработка в морге: жесткое наказание ждет водителей

CC0 / Pixabay / Pexels
Общество
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В Молдове ужесточили наказание за пьянство за рулем – водителям нужно в обязательном порядке пройти специальную программу по перевоспитанию.

КИШИНЕВ, 16 мая – Sputnik. Эффекты программы по перевоспитанию водителей, попавшихся пьяными за рулем, окружающие почувствуют в течение 26-36 месяцев, заявил в интервью sputnik.md глава Национального инспектората по пробации Андрей Яворски.

Морг, архивное фото.
CC BY 2.0 / olavXO / Final resting place
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Эта программа длится до трех месяцев и состоит из 12 занятий, три из которых проводятся в индивидуальном порядке, а девять - в группе. При этом человеку необходимо будет посетить больницу, где предоставляется помощь жертвам дорожно-транспортных происшествий. На данный момент "курс" проходят 24 человека.

Программа перевоспитания водителей, включая посещение ими морга, по мнению Яворски, не такая жесткая в сравнении с некоторыми другими странами.

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"К примеру, в Германии человек, водительские права которого изымаются из-за того, что он сел за руль в состоянии алкогольного опьянения, лишается не только права управлять транспортным средством, но и употреблять спиртное в течение полугода. То есть в свое свободное время он не может пить алкоголь", - сказал собеседник.

Более того, продолжил эксперт, советник по пробации может вызвать этого человека в любой момент в медицинский центр для прохождения анализов на наличие в организме алкоголя.

За рулем
© Sputnik / Кирилл Каллиников
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Программа по перевоспитанию водителей, которые попались за рулем в состоянии опьянения, входит в антиалкогольный пакет законов. На ужесточение местного законодательства правительство Молдовы решилось в конце прошлого года.

По словам Яворски, цель программы по перевоспитанию водителей-нарушителей заключается в повторной социализации этих людей и борьбе с рецидивами, чтобы они больше не садились за руль в состоянии опьянения.

К слову, некоторые из тех, кто уже проходит данный курс, посетили морг на столичной улице Короленко. Там они несколько часов трудились на благо общества – обмывали тела погибших в ДТП и даже ассистировали при вскрытии.

С полной версией интервью с Андреем Яворски можно ознакомиться здесь.

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Теги:
наказание, пьянство за рулем, морг, Молдова
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