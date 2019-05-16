Молдавские водители выйдут на протест из-за повышения цен на топливо

Беда пришла откуда не ждали – в Молдове со среды повысились цены на горючее: автовладельцы в шоке и грозят протестами.

КИШИНЕВ, 16 мая – Sputnik. "Против повышения цен на топливо" – с таким посылом собираются выйти на протест в пятницу автовладельцы, которые не довольны подорожанием горючего.

© Sputnik / Максим Богодвид Требуйте долива топлива: как обманывают на молдавских заправках

Рост на бензин и "дизель" на некоторых заправках произошел еще в среду, однако уже утром в четверг многие операторы подкорректировали ценники.

Первыми повысили цены заправочные станции Petrom. Бензин Premium-99 подорожал на один лей: сейчас цена за литр составляет 20 леев 25 банов, бензин марки Premium-95 теперь стоит 19 леев 37 банов.

Автовладельцы по всей стране не согласны с этими подорожаниями и собираются выйти на протест. Манифестация запланирована на площади Великого Национального Собрания – напротив здания правительства. Акция намечена на 18.00.

В прошлом году в Молдове разгорелся крупный скандал в связи с повышением цен. В связи с этим в стране прошло несколько протестных акций. Спор дошел до парламента.

Затем Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) утвердило новую методологию формирования и применения цен на нефтепродукты, согласно которой операторы рынка нефтепродуктов сами устанавливают цены на топливо с учетом своих затрат и годовой ставки рентабельности до 10%.

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