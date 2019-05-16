Опасное угощение - на Центральном рынке Кишинева прошли проверки

КИШИНЕВ, 16 мая - Sputnik. О том, что на Центральном рынке столицы покупать с лотков пирожки опасно, знает, наверное, каждый еще с детства. Особенно возрастает вероятность получить острое пищевое отравление с приходом жары.

В этих условиях беляши, плацинды и пирожки, которые весь день лежат в стеклянной витрине под прямыми лучами солнца, могут привести любителя выпечки, решившего побаловать себя сомнительным угощением, на больничную койку.

© Photo : из личного архива Тренер: плацинды – это неправильная и убийственная еда

Сотрудники Бюро по миграции и беженцам совместно с инспекторами Нацагентства по безопасности пищевых продуктов провели проверки на Центральном рынке Кишинева и установили, что на территории Молдовы на протяжении длительного периода нелегально находились трое граждан Узбекистана. Они нелегально осуществляли коммерческую деятельность, открыв на рынке торговую точку.

Узбеки продавали самсу, плацинды и пирожки, которые выпекались в подсобном помещении. Однако ни санитарных документов на происхождение мяса и яиц, ни разрешения на работу на территории Молдовы у них не было.

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В ходе проверок также удалось установить, что помещение, где выпекали сомнительные угощения, граждане Узбекистана арендовали в течение нескольких месяцев. В этой "базарной кулинарии" не было ни доступа к водопроводу и канализации, ни холодильного оборудования для хранения продуктов, ни необходимых санитарных условий для мытья посуды и кухонного инвентаря.

Как результат - граждан Узбекистана обязали покинуть Молдову в течение пяти суток, а въезд на территорию республики им запрещен на три года. Также они обязаны будут выплатить штраф в размере 15 тысяч леев.

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