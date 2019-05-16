В Молдове выросли цены на сельхозпродукцию

КИШИНЕВ, 16 мая – Sputnik. Партия социалистов Республики Молдова требует обеспечить социальные гарантии населению в условиях роста цен на молдавском рынке.

© Sputnik / Константин Чалабов Почему взлетели цены на картофель — ANSA комментирует ситуацию

По мнению социалистов, в условиях политической неопределенности некоторые предприниматели решили заработать на наиболее незащищенных категориях населения нашей страны.

"Учитывая, что цены на овощи в Молдове в целом за год (апрель к апрелю) выросли на 40%...Такой рост цен на сельскохозяйственную продукцию не обоснован ни с точки зрения экономической ситуации в соответствующих секторах, ни с точки зрения доходов граждан", - считают в ПСРМ.

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По мнению социалистов, государство обязано поддержать население, в первую очередь, социально незащищенные слои.

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"Считаем также необходимым пересмотреть коэффициент индексации пенсий с учетом роста цен на товары первой необходимости", - заключили в ПСРМ.

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