Совершенно секретно: в РМ не раскрывают данные о "покупателях" гражданства

Власти непреклонны: информация о новом гражданине Молдовы, получившем паспорт нашей страны в обмен на инвестиции, а также о претендентах на подданство республики по этой программе, - строго конфиденциальная.

КИШИНЕВ, 16 мая – Sputnik. Информация о том, граждане каких стран хотят получить гражданство Молдовы в обмен на инвестиции, носит персональных характер. Всего же за несколько месяцев власти республики получили 23 заявки на "покупку" молдавского паспорта таким путем, заявила вице-директор Агентства публичных услуг Юлия Петухова на пресс-конференции в четверг.

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В начале апреля этого года президент Молдовы Игорь Додон подписал первый указ о предоставлении гражданства республики в обмен на инвестиции. Документ уже опубликован в "Официальном мониторе" (Официальный вестник). Однако никакой информации о новом гражданине Молдовы не было представлено.

Представитель Агентства публичных услуг также не стала раскрывать подробности об этом человеке, рассказав лишь о том, что речь идет о бизнесмене, который работает в IT-секторе.

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"Этот человек заявил о готовности развивать бизнес в этом направлении в Молдове и, в частности, сотрудничать с молдавским техническим университетом, чтобы привлечь в свой дело молодежь", - сказала она.

По ее словам, при первой выдаче молдавского паспорта по программе гражданство Молдовы в обмен на инвестиции была проведена скрупулезная проверка.

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Эксперт отметила, что всего с начала внедрения программы было подано 23 заявки со стороны иностранных граждан, которые выразили желание развивать бизнес в республике.

"Информация о странах, откуда кандидаты, конфиденциальная. Это данные персонального характера. Мы можем предоставить лишь статистику, сколько заявок было подано", - подчеркнула она, отвечая на вопрос журналистов.

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При принятии этого закона учитывался международный опыт, рекомендации местных правоохранительных органов, а также международных экспертов.

Важный момент, на который обращают внимание власти, - в основе программы лежит в первую очередь процесс проверки экономической и финансовой репутации соискателей на получение молдавского гражданства, а также членов их семей.

"Обращаем внимание также на то, есть ли какие-либо риски для общественного порядка и государственной безопасности. Все это делается для того, чтобы убедиться, что программа не представляет опасность для государственной безопасности Республики Молдова", - отметила Петухова.

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По ее словам, на первом этапе "фильтрации" отсеиваются кандидаты с темным прошлым.

"Гражданство Республики Молдова ни в коем случае не получат люди, против которых выдвинули обвинение или находящиеся в международном розыске", - пояснила она.

В этой программе могут участвовать лица, которые не имели проблем с правосудием, не находились в уголовном розыске со стороны Интерпола, не являются потенциальной угрозой независимости или национальной безопасности Республики Молдова, не получали доходов от преступной деятельности и не были признаны виновными в совершении террористических преступлений.

Всего же процесс проверки кандидата и членов его семьи состоит из четырех этапов.

Как купить гражданство Молдовы?

В 2018 году власти Молдовы упростили процедуру получения молдавского гражданства для иностранцев, которые инвестируют финансовые средства в молдавскую экономику.

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Минимальная сумма безвозвратного вклада эквивалентна 100 тысячам евро. Деньги поступают в Фонд общественных инвестиций, а затем распределяются на различные проекты. К слову, этим фондом пристально следит США, а именно американское посольство. "Таким образом, этот фонд по итогам консультаций с правительством принимает решение о национальных проектах, на которые направят средства", - сказала Петухова.

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Второй вариант заключается в том, что претендент на получение гражданства (не младше 18 лет) должен вложить хотя бы в одну из областей стратегического развития Республики Молдова не менее 250 тысяч евро. Эта программа находится еще на заключительной стадии разработки концепции.

"В нашем случае были выбраны следующие направления - сектор недвижимости и финансовый сектор", - пояснила Петухова.

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"Программа предоставления гражданства в обмен на инвестиции – это куда больше, чем просто выдача паспорта. Это четка платформа по привлечению инвестиций в Республику Молдова для внедрения стратегических национальных проектов", - сказала она.

По ее словам, это абсолютно нормальная и обычная практика на мировом уровне.

"На сегодняшний день в мире существует порядка 60 программ по предоставлению гражданства и места жительства, из которых 13 именно в обмен на инвестиции. Речь идет о таких странах как Австрия, Кипр, Мальта, Черногория, Турция, Венгрия, а с ноября 2018 года теперь и Молдова", - пояснила Петухова.

Если обратиться к статистике, то на данный момент порядка 40 тысяч человек получили гражданство других стран по таким программам, таким образом каждой экономике удалось привлечь по три миллиарда долларов.

В качестве примера она привела Кипр, который находясь в экономическом кризисом решил несколько лет тому назад внедрить программу предоставления гражданства в обмен на инвестиции.

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"Правительство Кипра абсолютно не ошиблось. Благодаря этой программе удалось выправить экономику, в частности, акцент был сделан на возрождение строительного сектора. За три года именно благодаря этой программе удалось привлечь 1,2% к ВВП. В итоге в экономику Кипра поступило 6,6 миллиарда евро", - пояснила она.

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