В Кишиневе снова меняются маршруты общественного транспорта

По скорректированному пути будут ездить три столичные маршрутки и два автобуса.

КИШИНЕВ, 16 мая – Sputnik. Часть автобусов и маршруток в молдавской столице в течение месяца будет ездить иначе. Это связано с ограничением движения транспорта на двух улицах Кишинева, которое введут в период ремонта, сообщили в четверг в примэрии.

© Sputnik / Miroslav Rotari Ночь музеев 2019: в Кишиневе изменят движение транспорта

Таким образом, с 17 мая по 17 июня будут ремонтировать теплосети на улице Соколень, поэтому частично ограничат движение на участке между улицами Язулуй и Студенческой. А с 20 мая по 20 июня по этой же причине частично остановят проезд транспорта по улице Митрополита Г.Бэнулеску-Бодони на участке между улицами К.Тэнасе и П.Рареша, 18.

Как поедет общественный транспорт

Таким образом, маршрут микроавтобуса №192 изменится следующим образом: с улицы Иерусалимской по бульвару Г. Виеру, улице Албишоара и далее по привычному пути.

А автобусы №26 и 28, как и микроавтобусы №162 и 186 с улицы Дойна поедут по улицам Соколень, Чеукарь, Каля Орхеюлуй, Студенческой и далее по привычному маршруту.

В столичной администрации обратили внимание водителей на необходимость следовать дорожным указателям, чтобы избежать пробок.

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