Необычный погодный феномен в Молдове: что произошло в Бельцах – видео

Климатические изменения не обходят стороной и нашу республику. Жители северной столицы страны остались в шоке от увиденного.

КИШИНЕВ, 16 мая – Sputnik. Молднет кипит - в социальных сетях появилось видео настоящего мини-торнадо.

Необычную для нашего региона пылевую воронку весьма миниатюрных размеров засняли в Бельцах (второй по численности населения город в Молдове).

Кадры сделаны с перрона местного автовокзала. Вихрь продержался недолго и оказался не таким уж и сильным.

Ранее в Румынии зафиксировали торнадо. Многочисленные видеозаписи, на которых видна взвивающаяся в воздух воронка, появились в Сети. Из-за этого природного явления в стране-соседке перевернулся автобус с 40 пассажирами.

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