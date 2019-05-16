Необычный погодный феномен в Молдове: что произошло в Бельцах – видео

КИШИНЕВ, 16 мая – Sputnik. Молднет кипит - в социальных сетях появилось видео настоящего мини-торнадо.
Необычную для нашего региона пылевую воронку весьма миниатюрных размеров засняли в Бельцах (второй по численности населения город в Молдове).
Кадры сделаны с перрона местного автовокзала. Вихрь продержался недолго и оказался не таким уж и сильным.
Ранее в Румынии зафиксировали торнадо. Многочисленные видеозаписи, на которых видна взвивающаяся в воздух воронка, появились в Сети. Из-за этого природного явления в стране-соседке перевернулся автобус с 40 пассажирами.
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