"Дикая" черешня: сколько стоит импортная ягода в магазинах - фото

Жители Кишинева признаются, что не собираются покупать "иностранку" по нынешней цене, а дождутся урожая отечественной черешни.

КИШИНЕВ, 16 мая – Sputnik. Килограмм черешни в одном из столичных магазинов стоит 270 леев. За эти деньги в Молдове можно приобрести, например, 60 батонов хлеба или 33 литровых пакета молока.

© Sputnik / Nicu Goncear Стоимость черешни в магазине Кишинева

Черешня, которую сейчас продают в республике, - импортная. Первый урожай этой ягоды в Молдове должен появиться в начале июня.

Большинство опрошенных корреспондентом Sputnik горожан рассказали, что не собираются приобретать "иностранку" по такой цене, а будут ждать, когда на рынках появится отечественная черешня, которая должна быть намного дешевле и слаще.

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