Сто строк о наболевшем: кишиневская "Голгофа", или как не сломать ноги

С приходом теплых дней кишиневцы не упускают шанса прогуляться с близкими по тенистым улицам, однако не все места в Кишиневе безопасны для променада.

КИШИНЕВ, 17 мая - Sputnik, Андрей Петрик. Кишинев весной особенно располагает для прогулок. Пусть многие и грешат на то, что город изветшал и стал пыльным, грязным и некомфортным, но свежая майская листва скрывает все изъяны, и глазу становится приятнее созерцать столичные пейзажи.

Однако не везде в Кишиневе можно спокойно пройтись, не рискуя получить при этом травмы. Опасность может подстерегать даже там, где ее не ждешь, - в самом центре молдавской столицы. Пешеходная улица стала для жителей главного города притчей во языцех.

© Sputnik / Мирослав Ротарь Уникальное фото: как выглядела пешеходная улица Кишинева сто лет назад

После ее закладки люди радовались - наконец-то появился сравнительно тихий уголок, где можно посидеть на досуге с друзьями и близкими, пройти в сквер к Кафедральному собору под сень старых деревьев.

Однако радость оказалась недолгой - стоило тысячам кишиневцев лично пройти по ней, как эйфория спала, а горожане стали с колкой иронией говорить, что пешеходная улица получилась, как всегда, с "фирменным автографом" Киртоакэ.

Как Дога отозвался об улице своего имени

По брусчатке улицы, названной именем народного артиста СССР и Молдовы, прославленного композитора Евгения Доги, вальяжно пройтись не удастся. В лучшем случае есть шанс испортить обувь, если часто там гулять, в худшем - рано или поздно получить травму. Особенно это угрожает представительницам прекрасного пола, изысканный каблук туфелек которых может застрять между острых "зубьев" брусчатки.

Что интересно, сам Дога, уже после того, как улице присвоили его имя, довольно едко отозвался об этом детище бывшего либерального генпримара Кишинева, отметив, что воплощенный проект является издевательством, а прекрасную идею превратили в безобразие.

"Она не для пешеходов, а для лошадей. Если ходить там на каблуках, не только останешься без каблуков, но и ноги сломаешь. Она сделана абы как. Руководство примэрии постоянно меняется, там не с кем разговаривать. Красивые вещи стоят дорого. Хорошо, что они сделали это, и сделали, пока я жив, но надо было довести все до конца. Нужно было контролировать весь процесс строительства", - заявлял тогда композитор.

Кишиневцы спотыкаются и негодуют

Корреспондент Sputnik Молдова решил выйти на пешеходную улицу, чтобы выяснить, что сегодня думают кишиневцы и гости столицы об этом детище Киртоакэ.

"Когда было заявлено об этом проекте, я радовалась. Наконец-то, думала, будет где пройтись с детьми, посидеть на скамейке или в кафе. Но когда столичные власти сделали то, о чем столько говорили, наступило настоящее разочарование. Нет ни нормальных скамеек, ни урн для мусора, кое-где припаркованы машины, нет больших деревьев. Не улица для отдыха, а, извините, прямо Голгофа какая-то", - рассказала одна из столичных жительниц.

Пожилой мужчина, лет 60, отметил, что хоть и ходит в удобной обуви, но подыматься или спускаться по этой улице не может, так как постоянно есть шанс вывихнуть ногу, что в таком почтенном возрасте - крайне опасно.

"Камни этой новоявленной мостовой буквально впиваются в подошву, пройти по этой так называемой пешеходной улице крайне сложно", - рассказал собеседник.

© Sputnik / Miroslav Rotari На главной улице Кишинева потекли молочные реки - видео

Молодая женщина на каблуках, шедшая по улице Доги, как по полосе препятствий, сразу привлекла внимание корреспондент Sputnik, который решил поинтересоваться, зачем же она в такой изысканной обуви идет по таким неотесанным камням.

"Постоянно опаздываю везде, а поскольку работаю неподалеку - так быстрее добираться. Но ходить здесь очень опасно, постоянно опасаюсь просто упасть", - разоткровенничалась женщина.

Что говорят о брусчатке строители

Конечно, после драки кулаками махать поздно, но как утверждают строители, есть несколько способов правильной укладки брусчатки.

Прежде всего, необходимо точно знать, с какой целью укладывается мостовая. При устройстве площадок, пешеходных отмосток и дорожек достаточно уложить брусчатку на предварительно подготовленное основание, состоящее из слоев песка и щебня. Если же предусматривается движение транспорта по мостовой, она укладывается на бетонное основание.

Конечно же, главное, чтобы поверхность булыжной брусчатки была тщательно отшлифована - ее следует укладывать, как говорится, стык в стык. То же, что мы видим на пешеходной улице Кишинева называется сырьевой укладкой, когда булыжник на мостовую положили, что называется, "абы как".

В то же время умалять достоинства такого дорожного покрытия не стоит. Брусчатка - отличный материал, а ее преимущества - очевидны - отсутствие выделения вредных веществ при нагреве солнечными лучами, возможность снятия и повторной укладки,

отсутствие образования луж, поскольку вода может легко просочиться через зазоры между кирпичами.

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