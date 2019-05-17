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Кулак.

От кулаков не спрятаться - почему молдавские мужчины избивают своих жен

CC0 / Pixabay / Pavlofox
Общество
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Почему в семьях случаются скандалы? Отчего некоторые мужья могут ударить женщину? О причинах этой дикости в нашем обществе рассказала доктор психологии Елена Ковалева.

КИШИНЕВ, 17 мая - Sputnik, Андрей Петрик. Многие женщины из Молдовы говорят о том, что мужчины сегодня "измельчали", перестали следить за собой, погрязли во вредных привычках, а, иногда, и в тяжелых стадиях алкоголизма, стали не надеждой и опорой прекрасного пола, а обузой, с которой чуть ли не нянчиться надо.

Между тем, случаи бытового насилия на почве алкоголя в молдавских селах — это явление обыденное. В некоторых случаях жители провинции в пьяном угаре избивают своих благоверных до полусмерти. Плотно вошли такие вопиющие социальные инциденты и в жизнь городских семей, где неустроенность мужчин, их неспособность содержать семью приводит к бутылке, а затем и к побоям женщин и детей.

Молдова занимает одно из лидирующих мест в Европе по числу женщин, убитых на почве бытового насилия. Такие данные были приведены Итальянским институтом исследований. В нашей стране на каждые сто тысяч человек приходится по две погибших от чьих-то рук женщины.

Убийство.
CC BY 2.0 / Lwp Kommunikáció / Elárulva
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О причинах разгула насилия в Молдове в отношении представительниц прекрасного пола корреспонденту Sputnik рассказала доктор психологии Елена Ковалева. 

"Не хотелось бы наговаривать на мужчин. Но в нашем молдавском обществе они поставлены в наиболее сложное социальное положение. Именно от него зачастую зависит материальное благополучие семьи. Многие мужчины сегодня поставлены в очень жесткие социальные условия. Отсутствие господдержки, экономическая нестабильность в стране выбивает мужчину из привычной колеи", - рассказала психолог. 

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По словам специалиста, деформации мужской психологии происходят постепенно. Психология мужчины-добытчика в этой ситуации начинает сильно страдать, а зачем возникают и срывы, которые также могут расти, как снежный ком. Женская психология, в отличии от мужской, - более гибкая. У представителей сильного пола, она, как правило, более прямолинейная. Из-за нестыковок в сознании мужчины, вызванных социальными факторами, и  могут происходить вопиющие инциденты, в том числе случаи бытового насилия.

"Отсутствие общей культуры, когда мужчина мог бы при стрессе обратиться к психологу, приводит к тому, что он компенсирует негатив, выплескивая его на близких, прежде всего, на спутниц жизни. А состояние алкогольного опьянения усугубляет ситуацию, делает и без того обозленного человека более агрессивным. Все бытовые драки и побои происходят именно так", - заявила Ковалева. 

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© Sputnik / Наталья Селиверстова
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Также, по словам психолога, сегодня имеет значение, в каких условиях воспитывался подросток. Раньше мальчиков воспитывали преимущественно отцы, формируя у них правильную картину мира, уважения к женщине, внушая детям на подсознательном уровне, что ее надо защищать. Матери же, которые сегодня воспитывают мальчиков, когда отцы постоянно на работе, не могут дать им таких знаний. А когда юноша вырастает и создает свою семью, у него нет того базиса в плане уважения к женщине, который мог бы встать стеной, когда он хочет сорвать на ком-то стресс.

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Теги:
побои, муж, жены, семья, бытовое насилие
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