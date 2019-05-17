Полицейскому-насильнику из Оргеева ужесточили приговор

Срок тюремного заключения, по решению второй инстанции, увеличен на два года.

КИШИНЕВ, 17 мая – Sputnik. Апелляционная палата ужесточила до семи лет лишения свободы приговор полицейскому, которого ранее признали виновным в изнасиловании. Об этом сообщили в пятницу в Генеральной прокуратуре страны.

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Жуткая история о групповом изнасиловании в присутствии полицейского, которая всколыхнула всю Молдову, произошла в конце июля 2017 года. В ночь с 22 на 23 июля 16-летнюю девушку изнасиловали двое жителей села Ватич. Обвиняемые знали свою жертву, с которой вместе были на дискотеке в селе Пеливан. Обманом они заманили 16-летнюю девушку в машину, обещая, что отвезут домой. Вместо этого ее изнасиловали. Как уточнили в прокуратуре, преступление совершили в присутствии еще одного мужчины, который в момент изнасилования находился за рулем авто. Речь идет о полицейском из Инспектората Оргеева.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков Жуткая история: совершили групповое изнасилование и выбросили жертву с балкона

Спустя неделю после ареста сельчан, прокуроры задержали и представителя правоохранительных органов, которого уволили и поместили под арест. Следствие установило, что жертва была изнасилована и самим полицейским несколькими днями ранее, когда он пригласил ее на встречу. Под предлогом, что поступила жалоба, правоохранитель доставил девушку в инспекторат, где надругался над ней прямо в своем рабочем кабинете.

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Осенью 2017 года жителей села Ватич приговорили к 4 годам лишения свободы условно, так как они полностью сознались в содеянном.

Полицейский узнал приговор первой инстанции 31 июля 2018-го. Суд признал его виновным в изнасиловании, приговорив к 5 годам тюремного заключения, но оправдал по второму эпизоду, где, как утверждает обвинение, он был сообщником изнасилования.

Прокуроры опротестовали вердикт судебной инстанции, настаивая на обвинительном приговоре и по второй статье. В итоге Апелляционная палата согласилась с доводами прокуроров и увеличила срок заключения до семи лет.

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