Лихачам на заметку - на каких трассах в Молдове стоят полицейские с радарами

На многих трассах национального значения в республике стоят патрульные машины полиции.

КИШИНЕВ, 17 мая - Sputnik. Любителям быстрой езды в нашей республике необходимо быть начеку. В пятницу полицейские вышли на многие автомагистрали Молдовы с радарами, фиксирующими скорость передвижения автомобиля.

Как сообщила служба InfoTrafic Национального инспектората патрулирования, сегодня, 17 мая, на национальных и региональных трассах дежурят мобильные экипажи Патрульной полиции.

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Особенно внимательными молдавским автолюбителям следует быть на следующих магистралях:

- R 1: Кишинев – Унгены, 9 – 33, 40 – 70 км;

- M 1: Леушень – Кишинев, 18 – 42 км;

- R 2: Кишинев – Бендеры, 22 – 36 км;

- R 3: Кишинев – Хынчешты - Чимишлия, 06 – 25, 44 - 65 км;

- R 6: Кишинев – Оргеев, 13 – 21,23 - 88 км;

- R 20: Оргеев – Резина, 21 – 48 км;

- R 4: R 6 – Гояны - Криуляны – M1, 18 – 42 км;

- G 91: Унгены – Барбоены – Немцены– M 1, 0 – 24 км.

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