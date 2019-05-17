София Ротару может приехать петь в Каларашский район - что станет поводом

КИШИНЕВ, 17 мая - Sputnik. Лето, Молдова, солнце, клубника и любимые, давно знакомые всем песни народной артистки СССР Софии Ротару. Примерно так может пройти в этом году фестиваль клубники в родном селе президента Игоря Додона. Об этом глава государства заявил в эфире одного из частных телеканалов.

"Возможно, София Михайловна приедет. Праздник клубники в Садова мы, наверняка, проведем. Это уже традиция села. Все ждут с нетерпением, все спрашивают. Скорее всего, он состоится 16 июня. Но это не самый важный вопрос сейчас. Самый важный вопрос – разобраться, что делать с парламентом," – пояснил президент.

© Sputnik / Рамиль Ситдиков Признание семьи Киркоровых: да, в Кишиневе погребены наши родственники

По словам Додона, неплохо было бы, чтобы каждое село имело бы свой тематический праздник, который бы продвигал и укреплял региональную экономику, а в целом от этого выигрывала бы вся республика.

В прошлом году фестиваль клубники в Садова посетило несколько десятков тысяч человек.

Гостем праздника стал Филипп Киркоров, который в тот же день удостоился звания народного артиста Молдовы.

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