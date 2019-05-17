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В Молдове стартовал новый международный образовательный проект SputnikPro

Новинка на рынке СМИ: в Молдове стартовал проект SputnikPro

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Тема:
SputnikPro — международный образовательный проект (6)
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В Молдове Sputnik активно развивает различные проекты, которые помогают журналистам, в том числе молодежи совершенствоваться в профессии и следить за новыми медиа-тенденциями.

КИШИНЕВ, 17 мая – Sputnik. Международный образовательный проект SputnikPro стартовал в Молдове. Об этом заявила в пятницу на пресс-конференции заместитель директора дирекции мультимедийных центров Sputnik в странах Ближнего зарубежья и Балтии Марина Перекрестова. 

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"В Молдове сегодня дан старт SputnikPro. Это уникальный проект, который позволяет нам соответствовать девизу - "Говорим то, о чем другие молчат". Нам интересно жить и работать на развивающихся рынках. В 2014 году мы зашли на них очень успешно. В 9 из 10 стран наши хабы занимают лидирующую позицию", - сказала Перекрестова.

Она подчеркнула, что авторам проекта важно, чтобы рынки были яркими.

"Поэтому мы хотим делиться опытом. SputnikPro – это общение с коллегами и друзьями. С прошлого года мы активно заходим в образовательное пространство. С этого года SputnikPro шагает по миру и сотрудничает с университетами. Проект положительно зарекомендовал себя в Китае, Турции, Индии. Надеюсь, что SputnikPro продолжит набирать обороты", - добавила Перекрестова.

Она отметила, что одной из особенностей проекта является то, что кроме приглашения спикеров из Москвы реализуется и страновый обмен, в рамках которого журналисты и фотографы делятся своим опытом с коллегами из других государств. 

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В свою очередь руководитель информационного агентства и радио Sputnik Молдова Владимир Новосадюк подчеркнул, что уже не один год мы занимаемся реализацией различных спецпроектов.

"Один из проектов – Школа инновационной журналистики, которую мы продолжаем. У нас действует конкурс "Перспектива". И вот теперь мы подошли к тому, что у нас стартует международный образовательный проект SputnikPro. В его рамках пройдет эксклюзивный мастер-класс "Ключевые тренды в современных условиях медиа". Так как мы очень заботимся о том, чтобы у нас была смена, которая бы отвечала последним требованиям, мы проводим такие занятия и реализуем подобные проекты", - сказал Новосадюк.

В пятницу в Международном информационном агентстве и радио Sputnik прошла первая лекция в рамках нового проекта SputnikPro, на которую пришли более 45 представителей средств массовой информации и студентов из различных регионов Молдовы, включая Приднестровье.

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О современных условиях работы СМИ рассказала заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня", медиа-менеджер Наталья Лосева.

"Когда мы говорим о переменах, о новых медиа, о прогрессе и о развитии, то речь идет не о деньгах, как чаще кажется. Но прогрессивнее тот, кто умнее, кто гибче интеллектуально, кто готов спорить, готов производить. Вот в этом смысле Кишинев – выдающийся пример гибкости, энергии и готовности развиваться. В Sputnik-e это особенно расцвело. Sputnik - очень вдохновляющий пример для любого СМИ Молдовы", - подчеркнула Лосева.

Она также обратила внимание на то, что на сегодняшний день аудитория новостей стала абсолютно мобильной, и большая часть людей читает новости с помощью смартфона. Уже в 2018 году 85% взрослого населения являлись владельцами смартфонов. 

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© Sputnik / Miroslav Rotari
"Молдова: 75 лет мира и свободы" - новый спецпроект Sputnik

Как рассказала Лосева, согласно прогнозу экспертов, к 2023 году 45% сотрудников также будет использовать смартфон в качестве основного устройства для работы.

Пользователь в среднем смотрит на экран телефона 50 раз в сутки, а к 2023 году это число вырастет до 65 раз.

"Сегодняшний мастер-класс очень интересен нам, журналистам. Считаю, что в настоящее время журналистика переживает стремительные изменения. Очень важен медиа-менеджмент. И ту информацию, которую мы сегодня почерпнули на мероприятии, думаю, мы сможем использовать в своей повседневной деятельности, сможем стать ближе к аудитории и находить к ней кратчайшие пути для взаимодействия. Это очень важно", - поделилась впечатлениями завкафедры журналистики Приднестровского государственного университета Светлана Распопова.

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По ее словам, подобные проекты необходимы, так как не всегда предоставляется возможность пообщаться с такими специалистами медиа-индустрии.

SputnikPro – проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и других специалистов медиасферы, направленный на обмен опытом с зарубежными коллегами, развитие медиакоммуникаций и профессиональных связей. За время существования проекта в разных форматах в нем приняли участие представители более 80 стран. Мастер-классы SputnikPro действуют в Абхазии, Азербайджане, Армении, Белоруссии, Греции, Грузии, Индии, Киргизии, Китае, России, Турции, Эстонии и Южной Осетии.

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Тема:
SputnikPro — международный образовательный проект (6)

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