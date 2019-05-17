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Нанесение дорожной разметки в Кишиневе

Кишиневские улицы приобретают новый облик

© Photo: Primăria municipiului Chișinău
Общество
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В местной администрации пояснили, что общая площадь работ составит 43 тысячи квадратных метров.

КИШИНЕВ, 17 мая – Sputnik. В Кишиневе стартовали работы по нанесению дорожной разметки. В первую очередь, муниципальные службы обновят ее на участках улиц с оживленным движением, на проблемных перекрестках и недалеко от образовательных учреждений, сообщили в пятницу в местной администрации.

Первым выбрали столичный сектор Рышкановка, начав работы на улицах Флорилор, Н.Димо, М.Костин, Студенческой, М.Басараб, Дойна, Б.П.Хашдеу, Г.Уреке, Святого Георгия, А.Янку.

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© Photo: Primăria municipiului Chișinău
Нанесение дорожной разметки в Кишиневе

Полностью на всех кишиневских улицах разметку должны обновить в течение двух месяцев.

Отличительной особенностью в этом году стало то, что будут использованы три цвета. На остановках общественного транспорта дорожная разметка будет желтого цвета, а на самых опасных перекрестках – красно-белой. 

Полиция
© Sputnik / Miroslav Rotari
Названы улицы в Кишиневе, где чаще всего происходят аварии

В местной администрации пояснили, что общая площадь работ составит 43 тысячи квадратных метров, а на их реализацию выделены 4,2 миллиона леев.

Срок годности акриловой краски, используемой для нанесения дорожной маркировки в Кишиневе, составляет лишь шесть месяцев. Ранее глава муниципального предприятия Exdrupo Марчел Застынчану отметил, что из каждой партии отберут образцы краски, которые отправят на лабораторную экспертизу.

Руководство Exdrupo будет нести ответственность за качество материала, который предстоит использовать в этих целях, об этом предупредил чиновников исполняющий обязанности примара (мэра) столицы Руслан Кодряну.

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