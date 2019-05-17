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Кража

Взломщики позарились на телевизионную антенну

CC0 / Pixabay / TheDigitalWay
Общество
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Но использовать ее онисобирались не для улучшения качества картинки на своих домашних приемниках.

КИШИНЕВ, 17 мая — Sputnik. В Бендерах двое воров снесли запоры двери и украли телевизионную антенну, которая была установлена на крыше строения.

Велосипеды. Архивное фото
© Photo: Primăria orașului Orhei
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Кроме этого, добычей злоумышленников стали также стальная балка, металлическая труба и две бочки, сообщила правоохранителям 65-летняя хозяйка дома.

Возникло обоснованное предположение, что все украденное было ими сдано в пункт приема металлолома. По сообщению МВД Приднестровья, на поимку воров ушло всего два часа. Вырученные деньги мужчины потратили на алкоголь.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Обстоятельства инцидента выясняются.

На днях в Кишиневе сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину 58 лет и 34-летнюю женщину. В ночь с 9 на 10 мая они проникли в один из подъездов многоэтажного жилого дома на Рышкановке и украли детскую коляску. На следующий день злоумышленники реализовали ее по бросовой цене. Сумма материального ущерба, нанесенная потерпевшим, была оценена следователями в 6 тысяч леев.

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Теги:
воровство
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