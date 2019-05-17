"Назад в будущее": какие компьютеры выпускали в Кишиневе в прошлом веке

От коллекции на балконе собственного дома до "гаража Стива Джобса" и регулярных выставок: история о том, как собирались экспонаты единственного в Молдове музея истории вычислительной техники.

КИШИНЕВ, 17 мая – Sputnik, Елена Комолова. Самые необычные экземпляры компьютеров, собранные в Кишиневе и не только, раритетные мобильные телефоны, игровые приставки и другая техника "времен динозавров": ретро-фестиваль "Назад в будущее" открыл свои двери в Российском центре науки и культуры (РЦНК) в Кишиневе. Показ организован Институтом математики и информатики Академии наук Молдовы, в стенах которого и размещен сам музей вычислительной техники, хранящий эти "артефакты".

Выставка компьютерной техники © Sputnik / Osmatesco

Ноутбук Toshiba © Sputnik / Osmatesco

Ноутбук Compaq Contura © Sputnik / Osmatesco

Игровая приставка SEGA © Sputnik / Osmatesco

Игровая приставка © Sputnik / Osmatesco

Персональный компьютер Olivetty M300-08 © Sputnik / Osmatesco 1 / 6 © Sputnik / Osmatesco Выставка компьютерной техники

"Это действительно уникальное мероприятие, проводимое впервые за всю историю существования музея. На ретро-фестивале представлена различная вычислительная техника, собранная лично мною, а также современные модели", - заявил хранитель музея, коллекционер Андрей Иванов на открытии выставки.

По его словам, крайне ценные экспонаты – это отечественная техника, выпущенная в Кишиневе.

От коллекции на балконе до гаража Стива Джобса и музея

Хранитель музея Андрей Иванов питает страсть к компьютерной технике с детства. Он окончил Технический университет Молдовы, после чего работал в энергетике. Однако, как отметил сам Иванов, свое призвание он нашел именно в истории вычислительной техники. Свою коллекцию начал собирать с 2004 года, когда он был школьником, экземпляры получал путем обмена с друзьями. Некоторые из образцов до сих представлены в музее в рабочем состоянии.

© Sputnik / Osmatesco Хранитель музея вычислительной техники в Кишиневе Андрей Иванов

В 2004 году к нему в руки попал любопытный экземпляр ― Amstrad PC1512SD. Это 8-разрядный домашний компьютер, выпускавшийся британской компанией Amstrad в течение 1980-х. С этого аппарата и берет начало его музей.

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Сначала коллекция размещалась в комнате Андрея, а затем перекочевала на балкон. Устройства попадали к нему разными путями, некоторые были подарены друзьями и близкими, другие бесплатно, а некоторые покупались специально.

"В 2011 году принял решение перевезти все это в отдельное помещение, которое стало первым "домом" музея. Это полуподвальное помещение, которое располагалось в здании офиса, где я работал. Об экспозиции тогда практически никто и не знал. Спустя год технику я перевез в другое место. С этого уже и началась популярность музея. Тогда его сравнивали с гаражом, а именно с гаражом Стива Джобса. Тогда мы у нас и появились первые посетители", - рассказал он.

Коллекция расширялась – "артефактов" стало настолько много, что энтузиаст решил переместить их из "гаража" в другое место. Новым пристанищем музея стало помещение, которое предоставил Союз ветеранов войны в Афганистане.

"Если раньше музей располагался на территории в 15 квадратных метров просто на полу, то сейчас площадь под экспонаты увеличилась, и они переместились в стеллажи...", - добавил кллекционер.

А в мае 2014 года, как рассказал он, состоялось открытие музея истории вычислительной техники на территории Института математики.

Гордость коллекционера

В октябре 2012 года в коллекции Иванова появился один из самых старых компьютеров.

"Речь идет о машине "Commodore-64". Она тоже представлена здесь на выставке. Эта модель известна еще и тем, что, согласно Книге рекордов Гиннесса, была самой продаваемой. И сейчас существуют новые различные разработки на базе "Commodore-64", - рассказал собеседник.

© Sputnik / Osmatesco Компьютер Commodore-64

По его словам, популярность этот аппарат приобрел за счет легкости подключения к любому телевизору того времени. "Он мог устанавливаться практически в любом доме, и был доступен по цене", - добавил он.

Попав в коллекцию Иванова, аппарат прошел некоторый апгрейд - загрузка у машины была достаточно длительная, поэтому специалист модифицировал "Commodore".

© Sputnik / Osmatesco Клавиатура компьютера Commodore-64

В том же году музей приобрел итальянский компьютер. Это достаточно интересная машина. Она в пластиковом корпусе. На то время модель отличалась своими графическими возможностями.

"Затем в музей за сравнительно небольшие деньги и совершенно случайно попал ноутбук на базе 286-го процессора. Он был практически в неработоспособном состоянии. Этот ноутбук выпущен примерно в 1988 году американской компанией Zenith Data Systems. Этот аппарат был выбран в качестве первого массового закупаемого ноутбука для американского рынка", - рассказал Иванов.

© Sputnik / Osmatesco Ноутбук 1988 года выпуска американской компанией Zenith Data Systems

Компьютеры, которые собирали в советской Молдавии

В 2013 году в коллекцию музея попал один из первых компьютеров местного производства ЕС-1841, с гордостью рассказал любитель технических артефактов.

"Этот экземпляр приехал к нам из Единец в полной комплектации. С цветным экраном. Разработкой этой серии занимался минский инженер Владимир Яковлевич Пыхтин. Собирались машины не только в Минске, но и в Кишиневе. Покупка ЕС-1841 дала значительный толчок для моего дальнейшего продвижения в области отечественной вычислительной техники", - поделился коллекционер.

© Sputnik / Сергей Мамонтов Компьютеры "Электроника 60", "Квант 4С", "ЕС-1841" и Macintosh LC520 (слева направо)

Затем он приобрел аппарат "Вектор-06ц". Идея его создания принадлежит Донату Темиразову, который по факту набросал схему на бумаге и попросил специалиста Александра Соколова написать для проекта программное обеспечение.

"Серийное производство машины началось в 1987 году. А через год уже был выпущен модифицированный вариант под индексом "02". Рассказывают, что только благодаря тому, что один из министров тех лет заметил на выставке отечественную разработку, и дана была команда серийного производства компьютеров "Вектор" на заводе "Счетмаш", - рассказал Иванов.

Сейчас и предприятия такого нет, а вот компьютер продолжает жить. В коллекции музея есть оба аппарата "Вектор-06ц" и "Вектор-064-02". Последний был модифицирован. Теперь в него можно вставлять дискету.

© REUTERS / Kacper Pempel Первый молдавский компьютер - уникальный во всем СССР

"Помимо наших предприятий "Счетмаш" и "Мезон", у нас был и завод вычислительной техники "Комплекс". Располагался он в компьютерной зоне на Чеканах. Из интернета известно, что он выпускал компьютеры на базе 286-х процессоров. Выяснил, что это модифицированный "Правец-16", созданный благодаря партнерству с одноименным болгарским концерном", - пояснил он.

По словам коллекционера, молдавские специалисты также внесли свой вклад в появление "Правеца-16" и модифицировали не только его начальный загрузчик, но и написали драйвера и некоторые программы.

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"Один из таких компьютеров я получил давно и не придал особого значения, так как он был разукомплектован. Позднее из двух таких аппаратов я собрал один, и он же появился в музее", - пояснил Иванов.

Редкие экземпляры

© Sputnik / РИА Новости Молдавская техника летала на станции "Мир"

В 2014 году в музей попал необычный ноутбук. "Получил его в подарок. Немного постаравшись его восстановить, выяснил, что этот аппарат использовался для настройки автомобильных сигнализаций. Тогда же приобретается еще два ноутбука на базе новых процессоров Intel Pentium", - рассказал эксперт.

По его словам, коллекция музея пополнилась и другими значимыми экспонатами, среди которых "Агат-7". "Это Apple-совместимый компьютер, достаточно редкий в наших краях экземпляр", - добавил он.

Среди других артефактов - аппарат "Правец-8с", достаточно большой проекционный телевизор Philips, коллекция мобильных телефонов одного из первых поколений Nokia.

© Sputnik / Osmatesco Мобильный телефон Nokia

Достижения музея

На протяжении 15 лет коллекция Андрея Иванова прошла достаточно непростой путь от размещения на балконе до полноценного музейного зала.

"Среди достижений – наш музей является первым и единственным в стране. В коллекции присутствуют уникальные экспонаты, которые встречаются в основном только в крупных музеях мира", - с гордостью заявил Иванов.

Он рассказал, что вырос и уровень компетенции работников музея в вопросах истории вычислительной техники, что позволяет выступать в качестве консультантов и исполнителей в вопросах восстановления информации с различных носителей прошлых лет.

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"Деятельность музея направлена на разные возрастные группы поэтому помимо консультаций мы открываем двери для школьников и студентов, которые могут прикоснуться к истории вычислительной техники, потрогать, посмотреть и поиграть с машинами", - заключил коллекционер.

К слову, выставка "Назад в будущее" в РЦНК открыта и в субботу, 18 мая. Вход свободный.

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