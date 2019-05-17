"Назад в будущее": какие компьютеры выпускали в Кишиневе в прошлом веке

КИШИНЕВ, 17 мая – Sputnik, Елена Комолова. Самые необычные экземпляры компьютеров, собранные в Кишиневе и не только, раритетные мобильные телефоны, игровые приставки и другая техника "времен динозавров": ретро-фестиваль "Назад в будущее" открыл свои двери в Российском центре науки и культуры (РЦНК) в Кишиневе. Показ организован Институтом математики и информатики Академии наук Молдовы, в стенах которого и размещен сам музей вычислительной техники, хранящий эти "артефакты".
- Выставка компьютерной техники© Sputnik / Osmatesco
- Ноутбук Toshiba© Sputnik / Osmatesco
- Ноутбук Compaq Contura© Sputnik / Osmatesco
- Игровая приставка SEGA© Sputnik / Osmatesco
- Игровая приставка© Sputnik / Osmatesco
- Персональный компьютер Olivetty M300-08© Sputnik / Osmatesco
"Это действительно уникальное мероприятие, проводимое впервые за всю историю существования музея. На ретро-фестивале представлена различная вычислительная техника, собранная лично мною, а также современные модели", - заявил хранитель музея, коллекционер Андрей Иванов на открытии выставки.
По его словам, крайне ценные экспонаты – это отечественная техника, выпущенная в Кишиневе.
От коллекции на балконе до гаража Стива Джобса и музея
Хранитель музея Андрей Иванов питает страсть к компьютерной технике с детства. Он окончил Технический университет Молдовы, после чего работал в энергетике. Однако, как отметил сам Иванов, свое призвание он нашел именно в истории вычислительной техники. Свою коллекцию начал собирать с 2004 года, когда он был школьником, экземпляры получал путем обмена с друзьями. Некоторые из образцов до сих представлены в музее в рабочем состоянии.
В 2004 году к нему в руки попал любопытный экземпляр ― Amstrad PC1512SD. Это 8-разрядный домашний компьютер, выпускавшийся британской компанией Amstrad в течение 1980-х. С этого аппарата и берет начало его музей.
Сначала коллекция размещалась в комнате Андрея, а затем перекочевала на балкон. Устройства попадали к нему разными путями, некоторые были подарены друзьями и близкими, другие бесплатно, а некоторые покупались специально.
"В 2011 году принял решение перевезти все это в отдельное помещение, которое стало первым "домом" музея. Это полуподвальное помещение, которое располагалось в здании офиса, где я работал. Об экспозиции тогда практически никто и не знал. Спустя год технику я перевез в другое место. С этого уже и началась популярность музея. Тогда его сравнивали с гаражом, а именно с гаражом Стива Джобса. Тогда мы у нас и появились первые посетители", - рассказал он.
Коллекция расширялась – "артефактов" стало настолько много, что энтузиаст решил переместить их из "гаража" в другое место. Новым пристанищем музея стало помещение, которое предоставил Союз ветеранов войны в Афганистане.
"Если раньше музей располагался на территории в 15 квадратных метров просто на полу, то сейчас площадь под экспонаты увеличилась, и они переместились в стеллажи...", - добавил кллекционер.
А в мае 2014 года, как рассказал он, состоялось открытие музея истории вычислительной техники на территории Института математики.
Гордость коллекционера
В октябре 2012 года в коллекции Иванова появился один из самых старых компьютеров.
"Речь идет о машине "Commodore-64". Она тоже представлена здесь на выставке. Эта модель известна еще и тем, что, согласно Книге рекордов Гиннесса, была самой продаваемой. И сейчас существуют новые различные разработки на базе "Commodore-64", - рассказал собеседник.
По его словам, популярность этот аппарат приобрел за счет легкости подключения к любому телевизору того времени. "Он мог устанавливаться практически в любом доме, и был доступен по цене", - добавил он.
Попав в коллекцию Иванова, аппарат прошел некоторый апгрейд - загрузка у машины была достаточно длительная, поэтому специалист модифицировал "Commodore".
В том же году музей приобрел итальянский компьютер. Это достаточно интересная машина. Она в пластиковом корпусе. На то время модель отличалась своими графическими возможностями.
"Затем в музей за сравнительно небольшие деньги и совершенно случайно попал ноутбук на базе 286-го процессора. Он был практически в неработоспособном состоянии. Этот ноутбук выпущен примерно в 1988 году американской компанией Zenith Data Systems. Этот аппарат был выбран в качестве первого массового закупаемого ноутбука для американского рынка", - рассказал Иванов.
Компьютеры, которые собирали в советской Молдавии
В 2013 году в коллекцию музея попал один из первых компьютеров местного производства ЕС-1841, с гордостью рассказал любитель технических артефактов.
"Этот экземпляр приехал к нам из Единец в полной комплектации. С цветным экраном. Разработкой этой серии занимался минский инженер Владимир Яковлевич Пыхтин. Собирались машины не только в Минске, но и в Кишиневе. Покупка ЕС-1841 дала значительный толчок для моего дальнейшего продвижения в области отечественной вычислительной техники", - поделился коллекционер.
Затем он приобрел аппарат "Вектор-06ц". Идея его создания принадлежит Донату Темиразову, который по факту набросал схему на бумаге и попросил специалиста Александра Соколова написать для проекта программное обеспечение.
"Серийное производство машины началось в 1987 году. А через год уже был выпущен модифицированный вариант под индексом "02". Рассказывают, что только благодаря тому, что один из министров тех лет заметил на выставке отечественную разработку, и дана была команда серийного производства компьютеров "Вектор" на заводе "Счетмаш", - рассказал Иванов.
Сейчас и предприятия такого нет, а вот компьютер продолжает жить. В коллекции музея есть оба аппарата "Вектор-06ц" и "Вектор-064-02". Последний был модифицирован. Теперь в него можно вставлять дискету.
"Помимо наших предприятий "Счетмаш" и "Мезон", у нас был и завод вычислительной техники "Комплекс". Располагался он в компьютерной зоне на Чеканах. Из интернета известно, что он выпускал компьютеры на базе 286-х процессоров. Выяснил, что это модифицированный "Правец-16", созданный благодаря партнерству с одноименным болгарским концерном", - пояснил он.
По словам коллекционера, молдавские специалисты также внесли свой вклад в появление "Правеца-16" и модифицировали не только его начальный загрузчик, но и написали драйвера и некоторые программы.
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"Один из таких компьютеров я получил давно и не придал особого значения, так как он был разукомплектован. Позднее из двух таких аппаратов я собрал один, и он же появился в музее", - пояснил Иванов.
Редкие экземпляры
По его словам, коллекция музея пополнилась и другими значимыми экспонатами, среди которых "Агат-7". "Это Apple-совместимый компьютер, достаточно редкий в наших краях экземпляр", - добавил он.
Среди других артефактов - аппарат "Правец-8с", достаточно большой проекционный телевизор Philips, коллекция мобильных телефонов одного из первых поколений Nokia.
Достижения музея
На протяжении 15 лет коллекция Андрея Иванова прошла достаточно непростой путь от размещения на балконе до полноценного музейного зала.
"Среди достижений – наш музей является первым и единственным в стране. В коллекции присутствуют уникальные экспонаты, которые встречаются в основном только в крупных музеях мира", - с гордостью заявил Иванов.
Он рассказал, что вырос и уровень компетенции работников музея в вопросах истории вычислительной техники, что позволяет выступать в качестве консультантов и исполнителей в вопросах восстановления информации с различных носителей прошлых лет.
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"Деятельность музея направлена на разные возрастные группы поэтому помимо консультаций мы открываем двери для школьников и студентов, которые могут прикоснуться к истории вычислительной техники, потрогать, посмотреть и поиграть с машинами", - заключил коллекционер.
К слову, выставка "Назад в будущее" в РЦНК открыта и в субботу, 18 мая. Вход свободный.
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