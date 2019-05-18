Sputnik Молдова — четыре года лидерства и инноваций

Ровно четыре года назад, в мае 2015 года, интернет-пространство явило стране новый медиаресурс — информационное агентство и радио Sputnik Молдова. Сегодня у нас — день рождения!

Аудитория Молдовы с самого начала тепло встретила перспективный и быстро растущий проект. В первый же год после начала работы национальная и русскоязычная версии портала Sputnik Молдова прочно вошли в тройку самых популярных СМИ страны. А сегодня портал информационного агентства и радио Sputnik Молдова уже традиционно возглавляет список самых читаемых новостных сайтов республики.

© Sputnik / Rodion Proca Sputnik сохраняет уверенное лидерство в рейтинге интернет-СМИ Молдовы

По данным международного рейтингового портала Gemius, Sputnik Молдова сохраняет уверенное лидерство, уже более года находясь на первой строчке в рейтинге интернет-СМИ Молдовы. Доля нашей аудитории в интернет-пространстве страны достигла 14 процентов, а это почти 370,5 тысяч читателей и слушателей. Это означает, что каждый шестой пользователь интернета в Молдове читает новости, аналитические обзоры и интервью Sputnik Молдова.

Беспристрастность и честность

Профессионализм и объективное освещение международной и отечественной повестки дня, объективность и взвешенность, актуальная и точная информация — это творческий почерк коллектива Sputnik Молдова. Каждый день, в режиме 24/7, мы рассказываем о самых важных и интересных событиях как в Молдове, так и за ее пределами.

В условиях, когда средства массовой информации все чаще склонны разделяться по политическим лагерям, жертвуя объективностью в конъюнктурных целях, а геополитический раскол искажает основополагающие принципы СМИ, на страницах и в радиоэфире Sputnik Молдова читатели и радиослушатели находят объективную и беспристрастную информацию, которой так не хватает в современном обществе.

© Sputnik / AlexTikhomirov Почему СМИ России рвут рейтинги доверия в Молдове несмотря на все запреты

Не раз на протяжении четырех лет Sputnik Молдова сталкивался с информационными атаками со стороны политически ангажированных сил. И каждый раз эти атаки завершались искренним недоумением и разочарованием со стороны атакующих. Придирчивое изучение публикаций агентства лишь подтверждало то, о чем мы всегда открыто заявляли, — Sputnik Молдова всегда будет придерживаться "золотых правил" журналистики, главные из которых — беспристрастность и честность. У нас нет "мишеней", и каждому мы готовы предоставить слово.

Остается только процитировать одно из западных аналитических агентств, которому в очередной раз поручили отыскать в информационной политике Sputnik Молдова признаки "пропаганды". Этот отзыв, как ни парадоксально, стал одной из наиболее полных оценок нашей работы.

"Sputnik Молдова" - это поддерживающий общенациональные ценности новостной сайт, который охватывает значительную аудиторию и предлагает различные программы и форматы медийных жанров. Он фокусируется на освещении тем, представляющих общественный интерес в Республике Молдова, и на этом фоне предоставляет молдавской аудитории положительную информацию о России, рассказывает об экономических и социальных выгодах, которые могли бы сблизить обе страны. Sputnik прочно обосновался в молдавском медиа-пространстве".

Команда Sputnik Молдова – творческая и энергичная

Дружный творческий коллектив Sputnik Молдова объединяет молодость и опыт, оперативность и актуальность радиопрограмм с глубиной и всесторонним анализом, свойственными печатному слову. Лучшие журналисты страны, которых объединила редакция Sputnik Молдова, — это одна большая и энергичная команда.

© Sputnik / Nicolai Kibich Sputnik Молдова - два года: редакция глазами художника

"Результат не приходит по щелчку или по счастливому расположению планет. Нужно уметь верно расставлять приоритеты, осваивать современные технологии, много и упорно работать, — так считает руководитель международного информационного агентства и радио Sputnik Молдова Владимир Новосадюк. — Конечно, нас выручает большой журналистский и организационный опыт. Но будь ты хоть семи пядей во лбу, немногого можно было бы добиться без хорошо подобранной команды, молодой, способной обучаться и ориентированной на творческие решения".

Творческая энергия коллектива Sputnik Молдова опирается на опыт и традиции, накопленные и бережно сохраненные в отечественной журналистике. Ответственность, нравственное чувство — эти качества в полной мере свойственны каждому из сотрудников редакции.

"Руководители, которые отвечают за медийную политику, должны знать, что такое опыт, который приобретается лишь с годами упорной работы, и что он означает для телевидения, радио, новостей, — считает советник руководителя Sputnik Молдова, доктор философии Рита Цвик. — Сегодня это тот инструмент, который создает и формирует социальную среду в любом государстве. И если кто-то не понимает действенность этого инструмента, то наносит большой ущерб социуму. Частью нашей большой команды мы считаем сотни тысяч читателей и радиослушателей. Мы вместе, и мы чувствуем ваш живой отклик и вашу поддержку каждый день, дорогие друзья".

"Здравствуйте, уважаемые радиослушатели!"

В просторных и оснащенных по последнему слову техники студиях Радио Sputnik Молдова ведущие вместе с лучшими отечественными и международными экспертами обсуждают самые актуальные события в стране и за рубежом.

© Sputnik / Miroslav Rotari Новый рекорд Sputnik Молдова — полмиллиона уникальных посетителей в день

Радиовещание Sputnik Молдова охватывает всю территорию страны, включая Приднестровье. Вещая в прямом эфире, мы приглашаем к участию в программах известных политологов, экспертов, лидеров различных общественно-политических и социальных организаций, предоставляя слушателям весь спектр мнений о событиях, происходящих в стране и за рубежом.

Мы постоянно увеличиваем охват и время вещания на молдавском и русском языках. Число городов с доступным вещанием Sputnik Молдова в FM-диапазоне включает не только столицу республики Кишинев, но и другие города и крупные районные центры страны — Бельцы, Кагул, Леова, Окница, Бендеры, Унгены, Хынчешты, Чимишлию, столицу АТО Гагаузии — Комрат.

В результате смены частот вещания в FM-диапазоне и расширения сети партнерских радиостанций, подготовленные Sputnik Молдова новости, эксклюзивные репортажи и интервью стали доступны радиослушателям практически на всей территории страны.

Sputnik в Румынии — дружба без стереотипов и предрассудков

17 февраля 2016 года портал Sputnik Молдова запустил информационно-аналитический ресурс на румынском языке "Молдова — Румыния". Читателям и слушателям в Румынии стали доступны самые оперативные новости об экономической, общественно-социальной и культурной жизни на обоих берегах Прута в формате эксклюзивной экспертной аналитики, инфографики, видео и фотолент.

"Новый ресурс информационно занял место, которое до сих пор пустовало. Как выяснилось, в Румынии чувствуется дефицит информации о России, о событиях в странах региона, которые могли бы объединить усилия в поиске решений в ответ на многие современные вызовы, от экологии до массовой миграции", — сказал руководитель Sputnik Молдова Владимир Новосадюк, представляя читателям сайт ro.sputnik.md.

Sputnik Молдова поставил перед собой задачу представить объективное видение дружеских отношений между двумя берегами Прута, не оглядываясь на политический мейнстрим в Бухаресте и в Кишиневе. Молдо-румынским отношениям суждено развиваться в духе добрососедства, близости и братства, и в этом смысле лингвистические, культурологические и исторические предпосылки становятся неоспоримыми преимуществами.

Таким образом, Sputnik Молдова видит свою миссию в том, чтобы способствовать расширению спектра идей и подходов в общем лингвистическом и культурном пространстве двух стран. И успех проекта "Молдова — Румыния", чья аудитория растет день ото дня, показывает, насколько востребован этот подход и в Румынии, и в Молдове.

Больше журналистов, хороших и разных!

В октябре 2016 года на базе мультимедийного пресс-центра Sputnik Молдова начала свою работу Школа инновационной журналистики.

Программа Школы включает ежемесячные семинары и мастер-классы по самому широкому спектру актуальных для современной журналистики тем.

© Sputnik / Miroslav Rotari Новинка на рынке СМИ: в Молдове стартовал проект SputnikPro

Большинство слушателей — студенты факультетов журналистики отечественных высших учебных заведений. Опытные журналисты привлекают их к активной стажировке при организации и проведении видеомостов и пресс-конференций, знакомя с современными технологиями в мультимедийном формате. Целые студенческие группы становились слушателями заочного лектория по современному русскому языку и получили соответствующие сертификаты.

Однако курс Школы инновационной журналистики рассчитан не только на студентов. Его цель — привлечь общественное внимание к задачам современной журналистики и поддержать молодых авторов.

А 17 мая 2019 года в Sputnik Молдова состоялось первое мероприятие в рамках международного образовательного проекта SputnikPro, который представила заместитель директора Дирекции мультимедийных центров Sputnik в странах ближнего зарубежья и Балтии Марина Перекрестова.

Мастер-класс, проведенный в рамках проекта SputnikPro заместителем главного редактора МИА "Россия сегодня" Натальей Лосевой, собрал в пресс-центре Sputnik Молдова профессиональных журналистов, блогеров и руководителей СМИ. SputnikPro — это уникальная возможность для совершенствования профессиональных навыков и знаний, для квалифицированного общения коллег и друзей из разных стран.

К новым свершениям — вперед и вверх!

Движение вперед — главное качество Sputnik Молдова, что входит в большую семью Sputniknews.com! Так что у нас есть еще много идей, информационного пороха в "пороховницах". Наша команда — это экипаж профессионалов, единомышленников и просто хороших людей. Sputnik Молдова — это творчество, талант, чувство команды, единый дух.

Все шире аудитория Sputnik Молдова, и мы трудимся для вас не покладая рук и микрофонов, уважаемые читатели и радиослушатели.

Мы говорим о том, о чем другие молчат. И нам очень важна ваша поддержка. Спасибо, что вы с нами, дорогие друзья!

О нас

Sputnik (sputniknews.com) — международное информационное агентство и радио с мультимедийными информационными хабами в десятках стран. Агентство было создано в ноябре 2014 года для предоставления альтернативной точки зрения на мировые события. Sputnik включает в себя сайты, аналоговое и цифровое радиовещание, мобильные приложения и страницы в социальных сетях. Для подписчиков новостные ленты Sputnik круглосуточно выходят на английском, арабском, испанском и китайском языках. Мультимедийный контент и радиопрограммы распространяются более чем на 30 языках.

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