17:30 18 Мая 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.10
  • USD17.93
  • RUB0.28
  • RON4.22
  • UAH0.68
Поиск
Учащиеся калининградской школы

В школах Приднестровья отменят плату за учебники и за рабочие тетради

© Sputnik / Igor Zarembo
Общество
Получить короткую ссылку
29 0 0

Приднестровские власти подвели предварительный расчет, сколько необходимо будет выделить из бюджета средств, чтобы снять с родителей бремя оплаты.

ТИРАСПОЛЬ, 18 мая – Sputnik, Ирина Ляхова. Плату за учебники в приднестровских школах отменят с 1 сентября 2019 года, а за рабочие тетради – с 2020 года. Механизм, который бы позволил уйти от оплаты за аренду книжной продукции в школах, обсуждали на площадке правительства непризнанной ПМР.

"Этот учебный год должен стать последним в плане взимания платы за учебники и рабочие тетради. Начиная со следующего учебного года, в полном объеме эти расходы должны финансироваться из бюджета", – подчеркнул глава исполнительной власти Александр Мартынов.

Как сообщили в правительственной пресс-службе, цена за комплект колеблется в зависимости от класса и находится в пределах 100 приднестровских рублей (90 леев) в год. С 2016 года стоимость аренды снизилась благодаря реализации российского проекта по обеспечению книжной литературой. До 2015 года сумма превышала 200 (180 леев), а порой и 300 рублей (270 леев).

Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко (ПГУ)
© Sputnik / Ирина Ляхова
Сколько приднестровцев заинтересованы в обучении в России

Участники встречи затронули также вопрос обеспеченности образовательных заведений книжными изданиями. По расчетам, в год требуется около 13 млн рублей (11,7 млн леев) на обновление учебного фонда, в том числе на молдавском и украинском языках. В 2019 году на эти цели впервые за долгое время заложен 1 млн рублей (900 тыс. леев). Плюс к этому, 440 тыс. рублей (360 тыс. леев) отведено по линии целевой программы "Учебник".

Озвучили также примерную калькуляцию по закупке рабочих тетрадей, которые требуются с 1 по 4 классы, и сейчас приобретаются родителями самостоятельно. В регионе 1006 классов начальной школы, в которых обучается 19202 ученика. Каждому школьнику в год нужно 8 рабочих тетрадей, что обходится примерно в 200 рублей (180 леев).

Нововведение требует точных расчетов – сколько каждой школе нужно таких принадлежностей и какой будет размер затрат по всему региону. Минпросвет намерен систематизировать перечень и структурировать данный механизм, чтобы к 2020 году он заработал. 

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

По теме

Испытано на себе: как я писала "Тотальный диктант", и что поняла после этого
В Приднестровье открыл свои двери Зимний лагерь посла России
Приднестровским ребятам подарили особенные учебники
Теги:
Александр Мартынов, бесплатные учебники, учебники, Приднестровье
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Ниагарский водопад: природная жемчужина и ее современная оправа
SputnikPro: в Молдове появился уникальный проект
Мировые военные расходы 2018
Мировые военные расходы: сколько тратили страны в 2018 году

Соцсети

sputnikmoldovaru
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться