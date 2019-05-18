В школах Приднестровья отменят плату за учебники и за рабочие тетради

Приднестровские власти подвели предварительный расчет, сколько необходимо будет выделить из бюджета средств, чтобы снять с родителей бремя оплаты.

ТИРАСПОЛЬ, 18 мая – Sputnik, Ирина Ляхова. Плату за учебники в приднестровских школах отменят с 1 сентября 2019 года, а за рабочие тетради – с 2020 года. Механизм, который бы позволил уйти от оплаты за аренду книжной продукции в школах, обсуждали на площадке правительства непризнанной ПМР.

"Этот учебный год должен стать последним в плане взимания платы за учебники и рабочие тетради. Начиная со следующего учебного года, в полном объеме эти расходы должны финансироваться из бюджета", – подчеркнул глава исполнительной власти Александр Мартынов.

Как сообщили в правительственной пресс-службе, цена за комплект колеблется в зависимости от класса и находится в пределах 100 приднестровских рублей (90 леев) в год. С 2016 года стоимость аренды снизилась благодаря реализации российского проекта по обеспечению книжной литературой. До 2015 года сумма превышала 200 (180 леев), а порой и 300 рублей (270 леев).

© Sputnik / Ирина Ляхова Сколько приднестровцев заинтересованы в обучении в России

Участники встречи затронули также вопрос обеспеченности образовательных заведений книжными изданиями. По расчетам, в год требуется около 13 млн рублей (11,7 млн леев) на обновление учебного фонда, в том числе на молдавском и украинском языках. В 2019 году на эти цели впервые за долгое время заложен 1 млн рублей (900 тыс. леев). Плюс к этому, 440 тыс. рублей (360 тыс. леев) отведено по линии целевой программы "Учебник".

Озвучили также примерную калькуляцию по закупке рабочих тетрадей, которые требуются с 1 по 4 классы, и сейчас приобретаются родителями самостоятельно. В регионе 1006 классов начальной школы, в которых обучается 19202 ученика. Каждому школьнику в год нужно 8 рабочих тетрадей, что обходится примерно в 200 рублей (180 леев).

Нововведение требует точных расчетов – сколько каждой школе нужно таких принадлежностей и какой будет размер затрат по всему региону. Минпросвет намерен систематизировать перечень и структурировать данный механизм, чтобы к 2020 году он заработал.

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