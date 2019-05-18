Билеты на поезд в системе RoTicket можно будет купить в Молдове

Пассажирам из Молдовы будет легче планировать поездки по железной дороге.

КИШИНЕВ, 18 мая — Sputnik. С 20 мая 2019 года на железнодорожном вокзале Кишинева можно будет приобрести билеты на поезда международного сообщения.

© Sputnik / Sergey Mamontov Представлен железнодорожный вагон будущего: в нем уютно, как дома - фото 12

Эта возможность у пассажиров появилась после подписания соглашения между железными дорогами Молдовы и Румынии. С помощью системы RoTicket можно будет купить билеты на международные европейские маршруты, а также на поезд Кишинев-Бухарест.

Оплата билетов осуществляется в молдавских леях.

Для работы с системой RoTicket кассиры железнодорожного вокзала Кишинева прошли курсы подготовки в Румынии.

Услугами железнодорожного транспорта в Молдове в январе-феврале 2019 года воспользовались 248,5 тыс. человек. Это на 7,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

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