В Молдове бюджетники отрабатывают выходной за 10 мая

КИШИНЕВ, 18 мая - Sputnik. Эта суббота - рабочий день во всех школах, детских садах и бюджетных учреждениях Молдовы. Представители бюджетной сферы отрабатывают рабочий день за 10 мая, когда правительство предоставило четырехдневные каникулы с четверга, 9 мая, до воскресенья, 12 мая.

© Photo : Следственный комитет РФ Пока вы спали: пожар в Кишиневе, заявление Трампа, детали ЧП с Sukhoi Superjet 100

На 2019 год правительство объявило выходным днем и 26 августа, который придется отработать в субботу, 17 августа.

В Молдове нерабочими выходными днями являются: 1 января (Новый год), 7 и 8 января (Рождество по старому стилю), 8 марта (Международный женский день), понедельник после Пасхи, 1 мая (Международный день солидарности трудящихся), понедельник после Радоницы, 9 мая (День Победы / День Европы), 1 июня (Международный день ребенка), 27 августа (День независимости), 31 августа (День языка) и 25 декабря (Рождество по новому стилю).

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