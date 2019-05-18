14:03 18 Мая 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.10
  • USD17.93
  • RUB0.28
  • RON4.22
  • UAH0.68
Поиск
Учения пожарных

В Кишиневе показали раритеты из Музея пожарного дела

© Photo : пресс-служба аэропорта Кишинева
Общество
Получить короткую ссылку
29 0 0

Выставку, главными экспонатами которой стали десять спецавтомобилей, приурочена к Международному дню музеев.

КИШИНЕВ, 18 мая — Sputnik. В Кишиневе состоялась выставка экспонатов кишиневского музея пожарного дела. Выставка приурочена к Международному дню музеев, который отмечается 18 мая. 

На выставке, организованной Генеральным инспекторатом по чрезвычайным ситуациям, были представлены десять пожарных спецавтомобилей, некоторые из которых являются настоящими раритетами.

В частности, в коллекции музея находится 30-метровая автолестница 61-го года выпуска, подаренная Молдове посольством США. Спецавтомобиль до сих пор на ходу и находится в резерве пожарной части в Комрате.

Кроме того, в экспозиции музея есть и пожарное оборудование 200-летней давности: пожарные насосы, которые использовали для тушения огня. 

Национальный музей изобразительного искусства Республики Молдовы
© Sputnik / Miroslav Rotari
Ночь музеев 2019 в Кишиневе: что, где, когда - самая полная программа

Напомним, что в столичном секторе Ботаника в пятницу вечером сгорел автомобиль.

Фото инцидента появились в социальных сетях.

Очевидцы отметили, что серьезно пострадал водитель и высказали предположение, что в авто мог взорваться газовый баллон.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

По теме

В Бельцах в торговом центре произошел пожар, людей эвакуировали из здания
Действия при пожаре в самолете - советы
Двадцать человек были эвакуированы во время утреннего пожара в Кишиневе
Теги:
пожарные
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Ниагарский водопад: природная жемчужина и ее современная оправа
SputnikPro: в Молдове появился уникальный проект
Мировые военные расходы 2018
Мировые военные расходы: сколько тратили страны в 2018 году

Соцсети

sputnikmoldovaru
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться