В Кишиневе показали раритеты из Музея пожарного дела

Выставку, главными экспонатами которой стали десять спецавтомобилей, приурочена к Международному дню музеев.

КИШИНЕВ, 18 мая — Sputnik. В Кишиневе состоялась выставка экспонатов кишиневского музея пожарного дела. Выставка приурочена к Международному дню музеев, который отмечается 18 мая.

На выставке, организованной Генеральным инспекторатом по чрезвычайным ситуациям, были представлены десять пожарных спецавтомобилей, некоторые из которых являются настоящими раритетами.

В частности, в коллекции музея находится 30-метровая автолестница 61-го года выпуска, подаренная Молдове посольством США. Спецавтомобиль до сих пор на ходу и находится в резерве пожарной части в Комрате.

Кроме того, в экспозиции музея есть и пожарное оборудование 200-летней давности: пожарные насосы, которые использовали для тушения огня.

Напомним, что в столичном секторе Ботаника в пятницу вечером сгорел автомобиль.

Фото инцидента появились в социальных сетях.

Очевидцы отметили, что серьезно пострадал водитель и высказали предположение, что в авто мог взорваться газовый баллон.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK