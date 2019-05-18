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Игорь Додон возглавил марш в защиту семьи в Кишиневе

© Sputnik / Maria Dimineț
Общество
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Несмотря на попытки привить народу Молдовы чуждые ценности, более 90% наших граждан считают себя сторонниками и защитниками семьи и традиционных ценностей, заявил президент.

КИШИНЕВ, 18 мая — Sputnik. В субботу в Кишиневе состоялся марш в поддержку традиционной семьи и христианских ценностей, организованный Митрополией Молдовы. Колонну участников марша в столице возглавил президент РМ Игорь Додон.

Глава государства опубликовал на официальной странице в Facebook фото марша, в котором приняли участие сотни кишиневцев и жителей регионов страны.

Выступая перед участниками марша на площадке перед Кафедральным собором в Кишиневе, Игорь Додон отметил, что такие мероприятия способствуют сохранению и продвижению традиционных ценностей народа Молдовы, которые защищались и передавались из поколения в поколение еще со времен Штефана Великого.

"Несмотря на попытки привить нам чуждые ценности, более 90% наших граждан считают себя сторонниками и защитниками традиционной семьи и традиционных ценностей. Мы не позволим разрушить основы нашего общества", - сказал президент.

Игорь Додон напомнил, что президентским указом 2019-й год объявлен Годом семьи в Молдове, в рамках которого проводятся сотни различных мероприятий в поддержку молодых, многодетных и социально-уязвимых семей.

Также, согласно инициативе, выдвинутой Игорем Додоном 15 мая 2018 года, около 300 семей, где родился четвертый и последующий ребенок, получили пособия в размере 4000 леев от Благотворительного фонда Первой леди "Din Suflet". 

"Убежден, что мы, народ с христианскими корнями, способны сами созидать достойное будущее, оказывая традиционной молдавской семье приоритетную поддержку", - заявил глава государства.

А завтра, в воскресенье, 19 мая, в Кишиневе состоится Фестиваль семьи, который начнется в 10.00 на центральной площади столицы.

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Теги:
праздник, Игорь Додон, семья
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