Этнографический музей в Чадыр-Лунге отметил золотой юбилей

В экспозиции музея находятся уникальные экспонаты, которые рассказывают о истории города и гагаузского народа.

КИШИНЕВ, 18 мая — Sputnik. В Международный день музеев пятидесятилетний юбилей отметил этнографический музей в Чадыр-Лунге. Это культурное учреждение было открыто в 1969 году по решению министерства культуры Молдавской ССР.

В музее содержатся тысячи экспонатов, свидетельствующих об истории гагаузского народа. Особое место в учреждении выделено роду Чакир – основателей города Чадыр-Лунга, отмечает региональный портал gagauzinfo.md. В экспозиции музея представлены выставки, посвященные участниках Первой мировой и Великой Отечественной войны из Гагаузии. В Первой мировой войне пропали без вести 138 жителей города.

С золотым юбилеем сотрудников музея поздравила башкан Гагаузии Ирина Влах, которая посетила музей с экскурсией.

В 90-е годы здание, в котором располагался музей, пришло в аварийное состояние. В 2000 году по решению городского совета учреждению было выделено историческое здание, построенное в Чадыр-Лунге в 20-х годах прошлого века.

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