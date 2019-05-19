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Школа в селе Тараклия Каушанского района

Вместо школы - фабрика: почему дети села Тараклия учатся в непригодных условиях

© Sputnik / Nicu Goncear
Общество
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Учебный процесс пришлось организовать в две смены, что сказывается на успеваемости школьников.

КИШИНЕВ, 19 мая - Sputnik, Дарья Чернега. Дети, родители и учителя теоретического лицея имени Штефана чел Маре в селе Тараклия Каушанского района надеются, что в следующем году переедут на учебу в приспособленное для занятий здание.

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Сейчас они проводят уроки в помещении бывшей ковровой фабрики. Зимой там прохладно, а туалет находится на улице.

Что произошло с любимой школой

Здание школы в селе Тараклия обветшало давно (еще бы, ведь раньше там была ковровая фабрика). Как рассказала директор учебного заведения Пелагея Трач, в последнее время оно буквально сыпалось на глазах. Периодически то в классах, то в коридоре с потолка падала штукатурка. Ситуация усугублялась тем, что рядом со зданием находится автотрасса. Каждый раз, когда по ней передвигались машины, школа в буквальном смысле тряслась. Администрация учебного заведения периодически проводила ремонтные работы, но они были бессмысленны.

"Мы постоянно чувствовали, как вибрирует потолок. К счастью, когда он обвалился, учеников в классе не было. Они были на перемене", - рассказала руководитель учебного заведения.

ЧП произошло в конце прошлого года. После экспертизы, которую провели районные власти, стало ясно – корпус, в котором обвалился потолок, ремонту не подлежит. Его состояние признано аварийным.

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  • Школа в селе Тараклия Каушанского района
    Школа в селе Тараклия Каушанского района
    © Sputnik / Nicu Goncear
  • Школа в селе Тараклия Каушанского района
    Школа в селе Тараклия Каушанского района
    © Sputnik / Nicu Goncear
  • Школа в селе Тараклия Каушанского района
    Школа в селе Тараклия Каушанского района
    © Sputnik / Nicu Goncear
  • Школа в селе Тараклия Каушанского района
    Школа в селе Тараклия Каушанского района
    © Sputnik / Nicu Goncear
  • Школа в селе Тараклия Каушанского района
    Школа в селе Тараклия Каушанского района
    © Sputnik / Nicu Goncear
  • Школа в селе Тараклия Каушанского района
    Школа в селе Тараклия Каушанского района
    © Sputnik / Nicu Goncear
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© Sputnik / Nicu Goncear
Школа в селе Тараклия Каушанского района

Постоянные неудобства

Здание к учебному процессу не приспособлено. В помещениях нет мебели, куда дети могли бы складывать свои вещи. Но это не самая большая проблема. Кабинетов, которые можно использовать как классы, на всех детей не хватает. Поэтому учебу организовали в две смены.

"Дети приходят в школу уже уставшие. Иногда голодные, ведь родители в это время находятся на работе, и не могут их нормально покормить. Поэтому продуктивность учебного процесса не такая высокая. В два часа для они уже засыпают за партами", - поделилась мнением преподаватель начальных классов Алла Мокану.

Старшеклассники тоже испытывают постоянные неудобства.

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Из-за нехватки помещений в течение дня им нужно переходить из одного корпуса в другой. Особенно неприятно это зимой, когда на улице идут осадки.

Где учиться дальше

Руководство школы очень надеется, что в следующем учебном году дети и педагоги перейдут в здание бывшего профтехучилища, которое было закрыто в 2015 году. Там необходимо провести капитальный ремонт: починить крышу, заменить окна, установить систему отопления.

"Районный совет уже выделил 8 миллионов леев на эти работы. Денежную помощь пообещало и правительство, думаю, что в итоге нас поддержат до конца", - надеется Трач.

По словам руководителя учебного заведения, ремонтные работы пока не начались. Процесс находится на стадии документации. Не исключено, что в следующем месяце будет объявлен тендер на проведение ремонтных работ. Поэтому администрация лицея в селе Тараклия не слишком надеется, что первое сентября 2019 года они встретят в новом здании. Но надежда на перемены все-таки есть.

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Теги:
условия, дети, школа, Молдова
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