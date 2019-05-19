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Готовьтесь к пробкам — в центре столицы на месяц ограничивают движение

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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В связи с ремонтом теплотрасс в Кишиневе изменят маршруты общественного транспорта.

КИШИНЕВ, 19 мая — Sputnik. На месяц будет ограничено дорожное движение в столице на ряде участков улиц в центре города.

В период с 20 мая и до 20 июня в Кишиневе ограничат движение автотранспорта по улице Бэнулеску-Бодони в периметре улиц Константин Тэнасе и Петру Рареш. По сообщению примэрии столицы, эта мера связана с работами по восстановлению тепловых сетей.

Общественный транспорт
© Sputnik / Miroslav Rotari
В Кишиневе снова меняются маршруты общественного транспорта

В связи с тем, что некоторые участки дороги будут перекрыты для проезда, изменится движение микроавтобусов, следующих по маршруту №192. Микроавтобусы будут идти с улицы Иерусалимской по проспекту Григоре Виеру, затем по улице Албишоара и далее по маршруту.

Работы по ремонту тепловых сетей идут и на улице Соколень в районе дома №8, где также ограничено движение транспорта. Приостановлено дорожное движение на участке между улицами Язулуй и Студенческой. Работы здесь будут идти до 17 июня.

Таким образом, автобусы №26 и 28, а так же микроавтобусы №162 и 186 будут курсировать с улицы Дойна по улицам Соколень, Чеукарь, Каля Орхеюлуй, Студенческой и далее по маршруту.

На участках улиц, прилегающих к району проведения работ, будут установлены временные дорожные знаки.

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Теги:
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