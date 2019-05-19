Студенты из Молдовы смогут по обмену обучаться в вузах Беларуси

КИШИНЕВ, 19 мая — Sputnik. Депутатский корпус Республики Беларусь ратифицировал соглашение между правительствами Беларуси и Молдовы о сотрудничестве в сфере образования. Соглашением предусмотрен и обмен студентами для обучения в вузах обеих стран.

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Соглашение было подписано в октябре прошлого года в Минске. Как сообщил министр образования Сергей Рудый, действие соглашения затрагивает уровни школьного, профессионально-технического и высшего образования, подготовку и повышение квалификации педагогических кадров.

"Предусматривается расширение на взаимной основе обучения граждан в вузах. Стороны будут обмениваться студентами в количестве пяти человек на полный курс получения образования ежегодно. Согласно договоренностям, участникам обмена предоставляется бесплатное обучение, пользование аудиториями и изданиями. Им также будут выплачиваться стипендии", — цитирует слова замминистра минское издание mlyn.by.

"Граждане, которые направляются в рамках обмена, принимаются на обучение без вступительных экзаменов по собеседованию на основании ходатайств уполномоченных органов", — добавил Сергей Рудый.

В соответствии с законодательством принимающей стороны, студентов обеспечат медицинским обслуживанием, предоставят общежитие вуза.

Соглашение определяет уполномоченные органы для выполнения его положений — профильные министерства сторон.

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