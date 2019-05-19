В Молдове резко выросло число туристов, отдыхающих в отелях и пансионах

Рост заметен во всех сегментах гостиничного бизнеса, кроме хостелов, где наблюдается серьезное падение.

КИШИНЕВ, 19 мая — Sputnik. В начале 2019 года заметно выросло число туристов, которые останавливаются в отелях и пансионах Молдовы. Рост показателей по сравнению с прошлым годом обусловлен и резким повышением числа детей, посещающих лагеря отдыха, отмечает Национальное бюро статистики.

© Sputnik / Владимир Родионов Молдову включили в список стран, интересных для туристов-любителей экзотики

По официальным данным, в первом квартале 2019 года в отелях и других структурах по размещению туристов отдыхали более 55 тысяч туристов. Большинство из них приехали из-за рубежа - 31 тысяча (или 56 процентов от общего количества).

По сравнению с январем-мартом 2018 года, число туристов, которые останавливаются в молдавских гостиницах и пансионатах, выросло на 11 процентов. Самый заметный рост зафиксирован в детских лагерях отдыха, в четыре раза, на базах отдыха - более чем на 40 процентов, в туристических и агротуристических пансионах - более чем на 15 процентов, а также в отелях и мотелях - на 13,5 процентов.

Вместе с тем, более чем на 40 процентов сократилось число туристов, которые останавливаются в хостелах Молдовы.

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