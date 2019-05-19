Более ста злачных мест в Кишиневе проверены полицией — итоги рейда

КИШИНЕВ, 19 мая — Sputnik. Более ста питейных заведений, баров и кафе в Кишиневе, которые находятся в зоне риска с точки зрения криминальной обстановки, были проверены в Кишиневе в ходе полицейского рейда.
Сотрудники полиции обнаружили и задокументировали 464 нарушения, в том числе: 45 случаев нарушения тишины, 78 случаев мелкого хулиганства, 11 случаев употребления наркотиков в общественных местах, 23 случая нанесения ущерба собственности, 25 случаев употребления алкоголя в общественных местах, 14 случаев нарушения правил владения, транспортировки, использования или применения оружия и боеприпасов.
Были задержаны 39 человек, из которых 24 являются фигурантами уголовных дел, а 15 имеют задолженности перед государством. Были наложены штрафы на общую сумму 404 910 леев.
Мобильные бригады патрульной полиции и сотрудники оперативного реагирования Управления полиции муниципия Кишинев вместе с сотрудниками "Fulger" отреагировали на 402 звонка граждан в службу "112".
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