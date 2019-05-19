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День пионерии

Когда не стыдно вспомнить: чему учили советских пионеров

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Общество
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В воскресенье, 19 мая, Всесоюзной пионерской организа́ции и́мени В. И. Ленина исполнилось бы 97 лет.

В воскресенье, 19 мая, многие, кто родился в СССР, отмечают День пионерии. 19 мая 1922 года решением Всероссийской конференции комсомола была образована самая большая детская организация. Ее создали по образу и подобию скаутских движений. Активист скаутского движения Иннокентий Жуков предложил долговременную игру на основе скаутинга в "пионеров нового общества", откуда и появилось название организации.

День Пионерии отмечали ежегодно во всех республиках. Иногда громко, иногда — менее помпезно. Все символы советских пионеров и ритуалы были заимствованы из скаутизма, также как и деление по отрядам, институт вожатых, сборы у костра, элементы символики. Конечно, же цвет и значение символики получились иными. Зато у советских пионеров были свои Дворцы творчества, станции юных техников, спортивные школы и стадионы. Издавалась газета  — "Пионерская правда", в МССР — "Юный Ленинец", работала своя радиостудия. 

В наше время День пионерии давно уже не идеологический праздник, а, скорее, воспоминание о беззаботном детстве и яркой юности.

Главная роль в пионерском движении, конечно же, отводилась воспитательному процессу. Школьников учили дружбе, ответственности, и, скажем так, коллективному сотрудничеству.

Не зря же все пионерские мероприятия были связаны именно с работой в команде. Но, если убрать идеологическую составляющую, то мы получим романтику: туристические походы, спортивные соревнования, слеты, фестивали, стратегические игры, песни и поцелуи у костра. И что же в этом плохого?

В 80-е годы в СССР функционировало до 40 тысяч загородных пионерских лагерей, где ежегодно отдыхало около 10 миллионов детей.

У многих советских подростков романтические отношения с противоположным полом начинались именно в пионерских лагерях. Первый танец, первые "обнимашки", и первые поцелуи — все было там.

Многие, конечно, ненавидели походы строем на линейки или в столовую, но эту "обязаловку" старались творчески обыграть. Что в принципе и делали идеологически подкованные пионервожатые. Вот фрагмент из популярного детского фильма "Завтрак на траве", в основу которого лег классический распорядок дня любого пионерского лагеря: от завтраков до игры "Зарнинца". Или подобные ей. Сейчас, кстати, это назвали бы "стратегией".

Пионерская организация имела свод правил, который был обязательным для исполнения. Провинившихся могли с позором исключить из рядов пионеров. Но выгоняли, по большому счету, в самых крайних случаях.

Это сейчас принято говорить, что пионерское движение было сильно политизировано. Но давайте прямо скажем: детям до политики партии не было никакого дела. Они совершенно искренне пели "Взвейтесь кострами", участвовали в спортивных эстафетах, купались и загорали, ждали родительский день и делились со сверстниками и взрослыми впечатлениями.

А еще у пионеров был свой неформальный фольклор, который отличался от официоза. И где тут идеология, "принципы партийности", "пропаганда авторитарного строя"? После развала  "единого и могучего" собственность пионеров разбазарили, "прихватизировали", уничтожили.

Сама пионерская организация распалась на множество детских, подростковых воспитательных центров и клубов. Но до сих пор ни одно из этих учреждений не дотягивает до советского уровня.

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