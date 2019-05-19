Посол РФ участвовал в торжествах в честь 200-летия Свято-Георгиевской церкви

В торжественной архиерейской божественной литургии участвовали Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир, Архиепископ Тираспольский и Дубоссарский Савва.

КИШИНЕВ, 19 мая — Sputnik. Посол России в Молдове Олег Васнецов с супругой приняли участие в праздничном богослужении в честь 200-летия Свято-Георгиевской церкви Кишинева.

В торжественной архиерейской божественной литургии участвовали Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир, Архиепископ Тираспольский и Дубоссарский Савва, настоятель Свято-Георгиевской церкви протоиерей Николай Флоринский, духовенство и сотни прихожан.

Свято-Георгиевская церковь в Кишинёве построена в начале XIX века по инициативе болгарских переселенцев. Постройку храма одобрил митрополит Гавриил Бэнулеску-Бодони. Церковь была освящена в 1819 году.

В 1959 году храм был закрыт, в помещении располагались автомастерские. В 1990 году возвращён Церкви.

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