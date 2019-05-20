В Кишиневе обнаружили таинственные галереи: археологи в шоке от находки

КИШИНЕВ, 20 мая – Sputnik, Дарья Чернега. В центре Кишинева полным ходом идут археологические раскопки.
На полусогнутых ногах
Находка была сделана во время работ по гидроизоляции фундамента Академии музыки, театра и изобразительных искусств. Когда на место прибыли археологи, они буквально проползли в небольшое отверстие, которое внезапно обнаружилось во время ремонта. Ученые попали в тоннель, заполненный строительным мусором. После того, как подземный ход был расчищен, взору открылась хорошо сохранившаяся кирпичная кладка. Изучив ее, археологи сделали вывод: тоннели предположительно были построены в период с 1902 по 1905-й годы, когда возводилось здание мужской гимназии. В нем сейчас и располагается Академия искусств.
"Мы нашли фрагменты кирпичей с коммерческой маркой "Пурчел". Это – название кирпичной фабрики, которая существовала в те времена в Кишиневе. На рубеже XIX-XX веков практически все здания столицы были возведены из кирпичей местного производства", - рассказал археолог Серджиу Мустяцэ.
Тоннели по размеру не большие: метр тридцать в высоту и полтора метра в ширину. Поэтому ученые работают в прямом смысле на согнутых ногах.
Какую функцию выполняли таинственные ходы, они еще не до конца не выяснили. Археологи уверены в одном – это были помещения хозяйственного назначения. Например, их могли использовать как вентиляцию или канализационную сеть. Версию о том, что тоннели служили укрытием, специалисты не поддерживают.
"Те, кто сегодня управляет зданием, не знали о существовании подземных ходов. Они были закрыты, наиболее вероятно, что после второй мировой войны, когда здание было реконструировано", - поделился мнением архитектор Серджиу Чокан.
Проект по изучению тоннелей под Академией музыки, театра и изобразительных искусств завершится в сентябре. Тогда ученые представят свои выводы общественности.
Новое направление науки
Исследования, которые сейчас проводят молдавские археологи, в своем роде уникальны.
Как признался Серджиу Мустяцэ, городская археология в стране развита слабо, а подземная археология и того меньше.
"До настоящего времени большую часть своего опыта мы получали на раскопках, проводимых на поверхности земли. Конечно, мы углубляемся, чтобы видеть культурный слой. Но гораздо реже работаем в подземных строениях. Настолько глубоко мы проникли впервые", - отметил Серджиу Мустяцэ.
Раскопки проходят в рамках первого городского археологического проекта "Подземный Кишинев". Галереи под Академией искусств пока являются одним из самых значимых открытий. По словам ученых, работы в Кишиневе еще очень много.
"В Кишиневе существует очень много подземных сооружений. Это – подвалы, галереи, причем, возможно, даже XVII века. К сожалению, они не включены в научный оборот. Надеюсь, что в результате этих исследований мы заложим новое направление в археологии – направление по изучению городских подземелий", - поделился соображениями археолог Ион Тентюк.
Как пояснил Тентюк, предположение о том, что Кишинев богат на подземелья объясняется тем, что ранее город был местом пересечения торговцев. Подвалы строились для хранения продуктов. Археологи планирует исследовать и другие города, которые в средневековье имели торговую значимость. Среди них Лапушна, Кагул и Сороки.
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