В центре Кишинева в понедельник временно ограничат движение транспорта

КИШИНЕВ, 20 мая - Sputnik. В понедельник утром в молдавской столице временно ограничат движение транспорта на улице Митрополита Варлаама. Об этом сообщили в примэрии Кишинева.
Речь идет об участке между улицами Армянская и Болгарская, где специализированные службы будут пилить представляющее опасность дерево.
Работы пройдут с 07.00 до 10.00. В это же время транспорт перенаправят по близлежащим улицам.
Водителей просят следовать дорожным указателям.
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