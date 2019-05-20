В центре Кишинева в понедельник временно ограничат движение транспорта

К ограничению движения пришлось прибегнуть для того, чтобы специализированные службы спилили опасное дерево.

КИШИНЕВ, 20 мая - Sputnik. В понедельник утром в молдавской столице временно ограничат движение транспорта на улице Митрополита Варлаама. Об этом сообщили в примэрии Кишинева.

© Sputnik / Miroslav Rotari В Кишиневе снова меняются маршруты общественного транспорта

Речь идет об участке между улицами Армянская и Болгарская, где специализированные службы будут пилить представляющее опасность дерево.

Работы пройдут с 07.00 до 10.00. В это же время транспорт перенаправят по близлежащим улицам.

Водителей просят следовать дорожным указателям.

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